الصادرات السعودية تتراجع 25,2% إلى 103 مليارات ريال في أبريل

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية عن انخفاض الصادرات السلعيَّة خلال شهر نيسان / أبريل 2023، حيث بلغت 103 مليارات ريال، مقابل 137.7 مليار خلال شهر أبريل 2022، وذلك بانخفاض مقداره 34.7 مليار ريال وبنسبة 25.2%.



وأفادت نتائج النشرة أن قيمة الصادرات البترولية خلال شهر أبريل 2023 بلغت 83.8 مليار ريال، مقابل 109.7 مليار خلال شهر أبريل 2022، وذلك بانخفاض مقداره 25.9 مليار ريال، وبنسبة 23.6%، وكان انخفاض الصادرات البترولية له الأثر الأكبر في انخفاض الصادرات السلعية.

ووفقاً لنتائج النشرة فقد بلغت قيمة الصادرات غير البترولية (وتشمل إعادة التصدير) خلال شهر أبريل الماضي 19.2 مليار ريال، مقابل 27.9 مليار ريال خلال شهر أبريل 2022، وذلك بانخفاض مقداره 8.7 مليار ريال، بنسبة 31.2%.

وبلغت قيمة الواردات السلعيَّة للمملكة خلال شهر أبريل الماضي 57.9 مليار ريال، مقابل 57.3 مليار ريال خلال شهر أبريل 2022، وذلك بارتفاع مقداره 0.6 مليار ريال، وبنسبة 1%.