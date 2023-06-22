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Posted inأخبار أريبيان بزنستجارة

الصادرات السعودية تتراجع 25,2% إلى 103 مليارات ريال في أبريل

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أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية عن انخفاض الصادرات السلعيَّة خلال شهر نيسان / أبريل 2023، حيث بلغت 103 مليارات ريال، مقابل 137.7 مليار خلال شهر أبريل 2022، وذلك بانخفاض مقداره 34.7 مليار ريال وبنسبة 25.2%.


وأفادت نتائج النشرة أن قيمة الصادرات البترولية خلال شهر أبريل 2023 بلغت 83.8 مليار ريال، مقابل 109.7 مليار خلال شهر أبريل 2022، وذلك بانخفاض مقداره 25.9 مليار ريال، وبنسبة 23.6%، وكان انخفاض الصادرات البترولية له الأثر الأكبر في انخفاض الصادرات السلعية.
ووفقاً لنتائج النشرة فقد بلغت قيمة الصادرات غير البترولية (وتشمل إعادة التصدير) خلال شهر أبريل الماضي 19.2 مليار ريال، مقابل 27.9 مليار ريال خلال شهر أبريل 2022، وذلك بانخفاض مقداره 8.7 مليار ريال، بنسبة 31.2%.
وبلغت قيمة الواردات السلعيَّة للمملكة خلال شهر أبريل الماضي 57.9 مليار ريال، مقابل 57.3 مليار ريال خلال شهر أبريل 2022، وذلك بارتفاع مقداره 0.6 مليار ريال، وبنسبة 1%.

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