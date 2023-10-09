الشيقل الإسرائيلي يهبط لأدنى مستوى منذ 8 سنوات

هوى الشيقل الإسرائيلي أكثر من ثلاثة بالمئة إلى أدنى مستوى في نحو ثماني سنوات عند 3.9880 للدولار في وقت مبكر من الجلسة الآسيوية بعد عملية “طوفان الأقصى” التي شنتها حركة “حماس” على مستوطنات إسرائيلية على حدود غزة، قبل أن يقلص بعض تلك الخسائر في تعاملات متقلبة بعد أن أعلن بنك إسرائيل المركزي أنه سيبيع ما يصل إلى 30 مليار دولار من العملات الأجنبية للحفاظ على استقرار الشيقل.

وانخفض الشيقل في أحدث تعاملات نحو 1.7 بالمئة إلى 3.9069 للدولار، مع الإشارة إلى أن الشيقل تراجع بنسبة 10% منذ بداية 2023.

وارتفع الدولار والين الياباني الملاذان آمنان اليوم الاثنين بعد أن أثارت أعمال العنف في الشرق الأوسط قلق الأسواق، في حين أعطى تقرير الوظائف الأمريكي القوي العملة الأمريكية دفعة أكبر.

وتراجع الإقبال على المخاطرة بعدما اشتبكت القوات الإسرائيلية مع مسلحين من حركة حماس الفلسطينية في بداية الأسبوع، عقب ساعات من شن المسلحين هجوما مفاجئا في أكثر أيام العنف دموية في إسرائيل منذ 50 عاما.

وعزز ذلك الطلب على الين الياباني، الذي يعد تقليديا من الملاذات الآمنة، مما دفع الدولار الأسترالي شديد التأثر بالمخاطر إلى التراجع نحو 0.8 بالمئة إلى 94.61 ين.

وبالمثل، انخفض اليورو نحو 0.4 بالمئة إلى 157.45 ين في تعاملات آسيوية ضعيفة، والسوق في اليابان مغلقة بسبب عطلة.

ومقابل الدولار، وصل سعر الين في أحدث تعاملات إلى 149.21 ين.

وصعد الدولار بشكل عام مما دفع الجنيه الإسترليني للانخفاض 0.31 بالمئة إلى 1.2194 دولار. وخسر اليورو 0.32 بالمئة ليجري تداوله عند 1.0553 دولار.

وتراجع الدولار الأسترالي الذي يُنظر إليه على أنه مؤشر للإقبال على المخاطرة 0.59 بالمئة إلى 0.6347 دولار أمريكي، في حين انخفض الدولار النيوزيلندي 0.36 بالمئة إلى 0.5968 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة إلى 106.33، مستمدا دعما إضافيا من بيانات أظهرت يوم الجمعة زيادة التوظيف في الولايات المتحدة بأكبر قدر في ثمانية أشهر في أإيلول / سبتمبر.