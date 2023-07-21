الشيف بوراك يقاضي والده لبيعه حقوق ملكية اسمه دون علمه

أعلن الشيف التركي الشهير بوراك أوزدمير، حديثاً، رفع دعوى قضائية ضد والده بتهمة الاحتيال لبيعه حقوق استغلال اسم بوراك إلى رجل أعمال أجنبي دون علمه.

وقال الشيف التركي الأشهر، عبر مقاطع فيديو تداولها الملايين، إن والده باع حقوق استغلال اسمه إلى رجل الأعمال الذي فتح مطعماً لا يمت بصلة لسلسلة مطاعمه المعروفة.

الشيف #بوراك يقاضي والده بعد بيعه حقوق ملكية اسمه بدون علمه. pic.twitter.com/0UKc44uc5T — سالفة الهاشتاق وأكثر (@AbtTrend) July 20, 2023

وستعقد في سبتمبر/أيلول المقبل جلسة الاستماع في القضية التي رفعها بوراك الذي حذر من استغلال اسمه، وقال “لا تثق بمن سرق اسمي وصورتي”، وأكد على أنه سيواصل مسيرته في عالم الطهي بمفرده، وقال إنه لا يمتلك أي مطعم يحمل اسمه الآن باستثناء مطعم وحيد في مركز تجاري بإسطنبول.

واضطر الشيف بوراك، بحسب وسائل إعلام تركية، إلى بيع سيارته الفارهة لتوفير المال حتى يتمكن من افتتاح مطعم في إسطنبول.

وكانت الأزمة بين بوراك ووالده قد بدأت في فبراير/شباط الماضي بعدما قدم الابن مساعدات لضحايا الزلزال، فيما اعترض الأب على أنشطة ابنه الخيرية، فقرر الأب قطع علاقته بابنه.

بوراك