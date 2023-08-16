ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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الشيف بوراك يتصالح مع والده.. والوسيط رجل أعمال يمني

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

نجح رجل الأعمال اليمني حامد المقطري في الصلح بين بوراك ووالده بعد خلاف كبير وصل إلى ساحة القضاء.

ونشر المقطري مقطع فيديو يوثق لحظات الصلح بين الشيف بوراك ووالده،  عبر ستوري  إنستغرام يوثّق الصلح قائلاً :

“حبيبي بوراك ووالده الغالي اليوم أصلحت بين بوراك وأبوه أسأل الله لهم التوفيق والنجاح”.

وأضاف: “بوراك حبيبي، أهم شيء أنت وبابا، في مثل يمني يقول الدم عمرو ما يصير ماء، وأنت وبابا أهم شيء حبيبي، ربي يحفظك”.

وقال والد بوراك : “حامد من الناس الطيبين وصديقنا منذ عشر سنين أو خمسة عشرة سنة” وكان يبدو على وجه بوراك السعادة والفرح.

@toota8807

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♬ الصوت الأصلي – نقاله علوم

أزمة بوراك ووالده

بدأت الأزمة بين بوراك ووالده بعد زلزال كهرمان مرعش المدمر، حيث قدم بوراك مساعدات قدر المستطاع للمناطق المتضررة من الزلزال، غير أنه واجه عقبات من والده خلال تلك الفترة.

حيث أعلن بوراك  أوزدمير، رفع دعوى قضائية ضد والده بتهمة الاحتيال لبيعه حقوق استغلال اسم بوراك إلى رجل أعمال أجنبي دون علمه.

وقال الشيف التركي الأشهر، عبر مقاطع فيديو تداولها الملايين، إن والده باع حقوق استغلال اسمه إلى رجل الأعمال الذي فتح مطعماً لا يمت بصلة لسلسلة  مطاعمه المعروفة.

الشيف بوراك يقاضي والده لبيعه حقوق ملكية اسمه دون علمه
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