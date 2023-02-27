الشيخ محمد بن راشد يطلب تخصيص 8500 وحدة سكنية للمواطنين بمنطقة اليلايس الخامسة

قالت وكالة أنباء الإمارات “وام” إن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي طلب وبشكل فوري تخصيص 8500 وحدة سكنية للمواطنين في منطقة اليلايس الخامسة بمساحة 120 مليون قدم مربع.

ولفتت التقارير إلى أن توجيهات الشيخ محمد بن راشد تأتي انطلاقاً من حرصه على إسعاد المواطنين والارتقاء بجودة حياتهم وتوفير الحياة الكريمة لهم وتعزيز استقرارهم الاجتماعي.

محمد بن راشد يوجّه بالبدء الفوري بتخصيص 8500 وحدة سكنية للمواطنين في منطقة اليلايس الخامسة بمساحة 120 مليون قدم مربع، انطلاقاً من حرص سموه على إسعاد المواطنين والارتقاء بجودة حياتهم وتوفير الحياة الكريمة لهم وتعزيز استقرارهم الاجتماعي. — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) February 27, 2023

معلومات عن منطقة اليلايس

مساحة 120 مليون قدم مربع

المرحلة الأولى تنطلق الثلاثاء

المُخطط يلبّي احتياجات الأُسر ويوفّر لهم تجربة معيشيّة مُستدامة ضمن نموذج رائد يعزّز من جودة الحياة.

المُخطط يتضمّن عناصر الفريج لتحقيق نموذج يعكس الثقافة المحلية بأسلوب عصري.

توفير مقومات جودة الحياة في منطقة سكنيّة متكاملة بمبدأ “مدينة العشرين دقيقة”.

منصة “إماراتي” تتيح للمواطنين اختيار مواقع الأراضي التي تناسبهم والأولوية لأفراد العائلة الواحدة.

تصاميم عصرية تُراعي التوزيع الأمثل للمساحات الداخلية والخارجية.

10 كيلومترات ممرات خضراء تشجّع على ممارسة الرياضة والمشي.

11 مليون قدم مربع من الحدائق والمساحات الخضراء والترفيهية.

17 كيلومتراً طول حزام نباتي من الأشجار يحيط بالمنطقة.

وتضمن تخطيط منطقة اليلايس الخامسة عدة خيارات للوحدات السكنية من أراضٍ سكنية وفلل منفردة وفلل مزدوجة وفلل بنظام الـ “تاون هاوس”، لتلبي احتياجات الأسر وتوفر لهم تجربة معيشيّة مُستدامة ضمن نموذج رائد يعزّز جودة الحياة، ويوفّر عدداً من الخدمات والمرافق الجديدة وفقاً لمبدأ “مدينة العشرين دقيقة”، كالمحال التجارية ونادٍ رياضي ومسارات للدراجات الهوائية وغيرها.

ويركّز مفهوم “مدينة العشرين دقيقة” على تطوير مراكز خدمية متكاملة في أنحاء دبي بحيث يتم توفير الاحتياجات الرئيسية للسكان في مدة لا تتجاوز 20 دقيقة أو أقل سيراً على الأقدام أو باستخدام الدرجات الهوائية ووسائل التنقُّل المرن.

ويوفّر المُخطط ممرات خضراء بطول 10 كيلومترات للتشجيع على ممارسة الرياضة ولا سيما رياضة المشي، بالإضافة إلى حدائق ومساحات خضراء ومساحات ترفيهية تقدر بأكثر من 11 مليون قدم مربع، فضلاً عن حزام نباتي من الأشجار بطول 17 كيلومتراً يحيط بالمنطقة، ومرافق وخدمات متنوّعة ومساحات تتيح فرصاً استثمارية لأهالـي المنطقة، فضلاً عن خدمات التنقل.

كما جرى تضمين المخطط عناصر “الفريج” السكني ودمجها مع أفضل الممارسات العالمية لتحقيق نموذج جديد يعكس الثقافة المحلية بأسلوب عصري ويحقق نمط حياة مميزاً.

وتنطلق عملية تخصيص الأراضي السكنية ابتداءً من يوم غدٍ (الثلاثاء 28 فبراير الجاري) كمرحلة أولـى، وتشمل المواطنين الحاصلين على موافقات مؤسسة محمد بن راشد للإسكان.

ويمكن للمواطنين من خلال منصة “إماراتي” على التطبيق الذكي “دبي الآن” اختيار مواقع الأراضي التي تناسبهم مع إعطاء الأولوية لأفراد العائلة الواحدة للسكن في المنطقة ذاتها.