الشيخ محمد بن راشد: استضافة قطر لكأس العالم فخر للخليج والعرب

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: “إن “استضافة قطر لكأس العالم إنجاز قطري وفخر خليجي.. ومحطة تاريخية لكل العرب”.

وأضاف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: “نبارك لأمير قطر ولشعب قطر الشقيق هذا المنجز العالمي، جميع دول وشعوب المنطقة معنية بدعم نجاح هذه الفعالية العالمية الكبرى في منطقتنا، وتمنياتنا بنجاحات خليجية وعربية مستمرة بإذن الله”.

وتنظم قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم نسخة 2022، والمقرر انطلاقها لمدة شهر بداية من 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

استضافة قطر لكأس العالم إنجاز قطري..وفخر خليجي.. ومحطة تاريخية لكل العرب .. نبارك لأمير قطر ولشعب قطر الشقيق هذا المنجز العالمي .. جميع دول وشعوب المنطقة معنية بدعم نجاح هذه الفعالية العالمية الكبرى في منطقتنا .. وتمنياتنا بنجاحات خليجية وعربية مستمرة باذن الله . — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 17, 2022