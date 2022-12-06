ولي عهد دبي يرحب”بجميع النجوم والأندية”

رحب الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي بجميع النجوم والأندية والفرق الرياضية العالمية التي تتطلع إلى دبي كوجهة دائمة. وقال في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “قرأت تقريرا صادرا عن مجلة ذا أثليتك الأمريكية يؤكد وبشهادة نجوم العالم أنه لا يوجد مكان مثل دبي، ولا مكان مثل الإمارات”.

قرأت اليوم تقريراً أصدرته مجلة ذا أثليتك الأمريكية بشهادة نجوم العالم … نعم لا مكان مثل دبي … لا مكان مثل الإمارات … وأهلاً بكل النجوم والأندية والمنتخبات الرياضية التي تختار بلادنا وجهة دائمة لها. pic.twitter.com/pPjDycX7IY — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) December 4, 2022

لماذا الإمارات؟

تحت عنوان “لماذا تذهب الأندية إلى الإمارات فيما تدور فعاليات كأس العالم؟”، قال التقرير إن الإمارات تتسم بـ:

تميز المرافق والمنشآت الرياضية

وجودة الخدمات والفنادق الفاخرة

جمال الطقس

أندية ونجوم

وأشار التقرير إلى اختيار العديد من الأندية الأوروبية والنجوم للإمارات وجهة لهم حيث:

أقامت عدة أندية الإنجليزية معسكراتها في الإمارات استعدادا لاستئناف الدوري بعد انتهاء بطولة كأس العالم

تشارك عدة أندية إنجليزية ونادي ليون الفرنسي في كأس سوبر دبي

يختار عدد من النجوم دبي للراحة والاسترخاء مثل نجم ليفربول فرجيل فان دايك الذي قضى بها فترة خلال إصابته، فضلا عن كريم بنزيمة نجم ريال مدريد الذي قال “لا مكان مثل دبي”

يقوم مدرب فريق ليستر سيتي برندان رودجرز ولاعبي الفريق هذا الأسبوع باستطلاع سبب كون الإمارات الوجهة المفضلة لقضاء عطلات الدوري الإنجليزي الممتاز في منتصف الموسم، ويوجد سرادق ضخم يلبي جميع احتياجات بعثة ليستر سيتي في مركز التدريب متعدد الأغراض الذي يقع بالقرب من فندق ريتز كارلتون في أبو ظبي.

المجمع الرياضي

أشاد التقرير بمجمع ند الشبا الرياضي الذي يضم ملعبين مطابقين لمعايير الفيفا، وصالة للألعاب الرياضية، مع أفضل تجهيزات التكييف وتدريبات اللياقة والملاعب الداخلية، وغرف العلاج والتأهيل وأجهزة الجري، إضافة إلى وجود قسم طبي متكامل.