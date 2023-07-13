طالب مجلس الشورى السعودي الهيئة العامة للترفيه بمراجعة رسوم الدخول وأسعار الخدمات والسلع الترفيهية، بما يتناسب مع متوسط دخل الأسرة السعودية، ويضمن تحقيق الاستدامة للقطاع، كما أوصى بدعم أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة في قطاع الترفيه .

جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الخامسة والأربعين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة التي عقدها برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ .

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة , التي تلاها رئيس اللجنة ناصر الدغيثر , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه للعام المالي 1443/1444هـ , بعد طرحه للنقاش .

وأكد في قراره بأن على الهيئة العامة للترفيه الاستثمار في الأصول وذلك باستحداث مرافق فعاليات متعددة الاستخدامات في مناطق المملكة المختلفة .



ودعا في ذات القرار الهيئة العامة للترفيه إلى مراجعة رسوم الدخول وأسعار الخدمات والسلع الترفيهية , بما يتناسب مع متوسط دخل الأسرة السعودية , ويضمن تحقيق الاستدامة للقطاع .

وأكد المجلس في قراره بأن على الهيئة العامة للترفيه اعتماد المصطلحات العربية , أو المعربة في مسميات مشاريعها وفعالياتها , وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس معالي الدكتور يوسف السعدون وقد تبنتها اللجنة .

كما أكد أن على الهيئة العامة للترفيه بالتنسيق مع الجهات المعنية , العمل على توفير المزيد من مواقف السيارات وتحسين حركة السير في مواقع أنشطة الهيئة .