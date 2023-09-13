ماهي تأشيرة “الشنغن” الجديدة الخاصة بالكويتيين؟

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في الكويت، عن اعتماد قواعد جديدة تتعلق بإصدار تأشيرات الشنغن للكويتيين، تتضمن صلاحية لمدة 5 سنوات وإمكانية السفر المتعدد، وفقاً للقبس.

وقالت البعثة: إن نظام التأشيرة الجديد المسمى “كاسكايد” للمواطنين الكويتيين الذين يتقدمون بطلبات الحصول على تأشيرات “الشنغن” في الكويت، سيمكّن جميع المتقدمين المؤهلين بمن فيهم الذين يسافرون لدول “الشنغن” لأول مرة، من أن يحصلوا على تأشيرات صالحة لمدة 5 سنوات بشرط أن تسمح صلاحية جوازات سفرهم بذلك.

وأضافت: “في حال تجاوز صلاحية التأشيرة صلاحية جواز السفر، سيتم إصدار تأشيرة متعددة الرحلات بفترة صلاحية تنتهي قبل 3 أشهر من تاريخ انتهاء صلاحية جواز السفر”.

وذكرت أن هذه القواعد الجديدة ستسهم في تسهيل سفر الكويتيين إلى 27 دولة عضوا في منطقة “الشنغن” لغايات السياحة، ورحلات العمل، والزيارات العائلية، وتسمح لهم بالإقامة لفترات متعددة لا تتجاوز 90 يوما، في كل فترة إقامة مدتها 180 يوما ضمن منطقة “الشنغن”.

ورحّب وزير الخارجية، الشيخ سالم العبدالله، بالإجراءات الجديدة، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي كأحد أوجه التنسيق والتعاون العالي المستوى بين الكويت والاتحاد الأوروبي.

وأكد استمرار وزارة الخارجية في التنسيق والتعاون مع الاتحاد ودوله الأعضاء، وصولاً إلى الإعفاء الكامل لمواطني الكويت من تأشيرة “الشنغن”.

المميزات الجديدة

التأشيرة متعددة الرحلات وطويلة الأمد

صالحة 5 سنوات شرط صلاحية مدة الجواز

تشمل السياحة ورحلات العمل والزيارات العائلية

تسمح بالإقامة لفترات متعددة لا تتجاوز 90 يوماً كل 6 أشهر