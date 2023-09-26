الشكاوى من آبل تصل لجراب آيفون 15

ارتفعت حدة الانتقادات على “الأكسسوارات” التي طرحتها شركة آبل بالتزامن مع إطلاق سلسلة هواتفها الجديدة آيفون 15 بكل طرازاتها وساعاتها “أبل واتش سيري 9”.

فقد وصف مستخدمو جراب الهاتف وحزام الساعة اللذين ظرحتهما الشركة مؤخراً بأنهما “صناعة رديئة”.

وكانت آبل قد أطلقت خطاً جديداً لجرابات الآيفون وساعات أبل واتش مصمم من نسيج قطني متين، يمتاز بملمس ناعم يشبه الجلد وهو يعد كبديل أكثر صداقة للبيئة من الجرابات الجلدية التقليدية التي اعتادت الشركة إصدارها.

Apple’s new FineWoven cases might be made from 68% post-consumer recycled content – which is commendable – but they really are just awful. Was checking some out in my local Apple Store today…? pic.twitter.com/eA9H75tkUs — Sanjiv (@t3mporarybl1p) September 24, 2023

ووفقاً لموقع أبل الرسمي على شبكة الإنترنت يبلغ سعر الجراب الذي أطلقت عليه اسم “فاين ووفن” 59 دولاراً أميركياً.

وكتب العديد من المراجعون على الموقع الخاص بالشركة عبارات تصف مدى سوء “الاكسسوارات” والمواد المصنوعة منها.

وكانت الشركة قد أعلنت خلال اطلاق منتجاته الجديدة أن “فاين ووفن” مصنوع من مواد معاد تدويرها بعد الاستهلاك بنسبة 68%، وتقلل بشكل كبير من انبعاثات الكربون مقارنة بالجلد، ويوجد به قطعة مغناطيسية مدمجة، (ماغ سيف)، تتوافق تماماً مع هاتف آيفون 15، كي توفر تجربة شحن لاسلكي سريعة.. ومن الممكن تثبيت حافظة إضافية عليه.

تقول آبل على موقعها الرسمي إن الجراب مصمم لحماية أجهزة آيفون من الخدوش والسقوط، إذ اعتمدت على “مواد متينة وعالية الجودة”، ولكن الشركة ذكرت أيضاً أن مادة «فاين ووفن» من الممكن أن تظهر كأنها “متآكلة بمرور الوقت”، وأنّ تفاعل الجزء الممغنط مع الشواحن قد يترك آثاراً طفيفة، بل اقترحت أبل على عملائها الذين قد يقلقون بشأن هذا الشيء أن يبتاعوا الجرابات المصنوعة من السيليكون أو البلاستيكية الشفافة بدلاً منها.