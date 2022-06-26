الشركة العقارية السعودية تعلن عن إيداع أسهم حقوق الأولوية

بعد إيداع أسهم حقوق الأولوية في حسابات المساهمين .. الرئيس التنفيذي للعقارية: الخطة الخمسية ستحدث نقلة نوعيىة في أداء الشركة وستنعكس على ربحية السهم

أعلنت الشركة العقارية السعودية عن إيداع أسهم حقوق الأولوية في حسابات المساهمين يوم الخميس 24/11/1443هـ (الموافق 23/06/2022م)، وذلك بعد زيادة رأس المال إلى 3,750 مليار ريال بدلا من 2,4 مليار ريال. وقد حققت عملية الاكتتاب نجاحا كبيراً بعد تغطيتها بالكامل بالإضافة إلى تغطية الطرح المتبقي بنسبة 1,238%، وبيع كامل الأسهم المتبقية والمتمثلة بـ(7,736,692) سهم، بمتوسط سعر 14.14 ريال.

كما أعرب إبراهيم العلوان الرئيس التنفيذي للشركة العقارية السعودية، عن شكره وتقديره للسادة المساهمين على ثقتهم في شركتهم “العقارية” بالتغطية الكاملة لأسهم حقوق الأولوية، مشيراً إلى أن الشركة لديها إستراتيجية توسعية تتجلى في أقامة عدد من المشاريع الكبرى في الرياض، وأضاف أن خطة الشركة الخمسية ستحدث نقلة نوعية في أداء الشركة وسينعكس كل ذلك على السهم وربحيته خلال الأربع سنوات المقبلة.

وأكد “العلوان” أن الشركة تحرص على تقديم أفضل منتج عقاري، كون الشركة تحرص على تقديم خدماتها ومشاريعها في مواقع متميزة تتناسب مع متطلبات العملاء، وتتوافق مع التطورات والآفاق الواسعة التي تقودها رؤية المملكة 2030 والتي ستغير وجه المملكة وتضعها على خارطة الدول الأولى في العالم. وكانت عملية الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية تهدف إلى زيادة رأس المال من 2,400,000,000 ريال سعودي إلى 3,750,000,000 ريال سعودي تمثل نسبة الزيادة 56.25% من رأس مال الشركة، وبلغ عدد الأسهم المطروحة (135,000,000) سهم عادي، بسعر طرح 11,8 ريال سعودي للسهم الواحد. والجدير بالذكر أن الشركة العقارية السعودية تأسست عام 1976، بموجب مرسوم ملكي، ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة 65% من أسهمها ، وتعد أقدم وأبرز شركات التطوير العقاري في المملكة، وتم طرح الشركة للاكتتاب العام في يناير 1993، ومنذ ذلك التاريخ والشركة تشهد تطورا ملحوظا في رأس المال، وفي عدد المشاريع المنجزة والقائمة.