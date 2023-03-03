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Posted inأخبار أريبيان بزنس

إيصال الخدمة الكهربائية لـ 2800 وحدة سكنية في مخططات نمار 3020 بالرياض

الشركة السعودية للكهرباء تنفذ الأعمال الخاصة بإيصال الخدمات الكهربائية لمخططات المنح في حي نمار 3020 بمدينة الرياض

استثمرت الشركة السعودية للكهرباء 350 مليون ريال في شبكات النقل والتوزيع والنمو المستقبلي لإيصال الخدمة إلى حي نمار 3020

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تمكنت الشركة السعودية للكهرباء، التي تديرها الدولة، من تنفيذ الأعمال الخاصة بإيصال الخدمات الكهربائية لمخططات المنح في حي نمار 3020 بمدينة الرياض، حيث تم إطلاق الخدمة الكهربائية لأول وحدة سكنية في أبريل/نيسان العام 2021 وتواصلت أعمال الإيصال لجميع المخططات إلى أن وصلت حتى الآن لأكثر من 2800 وحدة سكنية.

وأوضحت السعودية للكهرباءفي بيان– أن العمل مستمر لإيصال الخدمة الكهربائية للمشتركين الجدد حال جاهزية منازلهم لإيصال الخدمة.

واستثمرت الشركة السعودية للكهرباء قرابة 350 مليون ريال في شبكات النقل والتوزيع والنمو المستقبلي لإيصال الخدمة إلى حي نمار 3020.

وذكرت السعودية للكهرباء أن بعض المواقع المحدودة التي لم تصل إليها الخدمة الكهربائية تعمل الشركة حالياً بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لإنهاء بعض المتطلبات؛ ومنها تحديد مناسيب الشوارع وتأمين مواقع المحطات، مؤكدةً حرصها على تقديم أفضل الخدمات وتعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية لجميع المشتركين في مختلف مناطق المملكة، داعيةً المشتركين للتواصل والاستفادة من خدماتها عبر تطبيق الكهرباء ALKAHRABA.

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