الشركة السعودية لشراء الطاقة مملوكة بالكامل للدولة

أعلنت وزارتا الطاقة والمالية في السعودية اليوم الثلاثاء اكتمال جميع الترتيبات والإجراءات القانونية اللازمة لشراء حصص الشركة السعودية للكهرباء في الشركة السعودية لشراء الطاقة لتكون شركة مملوكة بالكامل للدولة.

وكانت الشركة السعودية للكهرباء قد أعلنت في شهر شباط / فبراير 2017 عن موافقة مجلس إدارتها على تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل للشركة باسم “الشركة السعودية لشراء الطاقة” بتمويل ذاتي، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات النظامية المختصة بغرض شراء وبيع الكهرباء، بما فيها من طرح وتوقيع الاتفاقيات وشراء الوقود وتوريده إلى المنتجين، بالإضافة إلى استيراد الطاقة الكهربائية وتصديرها من وإلى الأشخاص خارج المملكة وفقاً للأسلوب والقواعد التي تصدرها هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.

وتلقت الشركة السعودية للكهرباء برقية وزير الطاقة رئيس اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء، والتي تفيد بصدور قرار مجلس الوزراء والذي يقضي بالموافقة على القيام بجميع الإجراءات النظامية اللازمة لشراء ونقل كامل حصص الشركة في الشركة السعودية لشراء الطاقة إلى ملكية الدولة.