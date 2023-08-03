وقعت الشركة السعودية المصرية للتعمير عقد شراكة استراتيجي مع شركة سانو (SANO) للمقاولات؛ إحدى شركات مجموعة “درة”، لبدء مرحلة الأعمال الإنشائية بمشروع سنترال (Central) أحد أهم المشروعات العقارية الادارية والتجارية بالقاهرة الجديدة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير محمد الطاهر، في بيان، إن الشركة قد حصلت على القرار الوزاري الخاص بالمشروع وإن توقيع العقد الجديد يمثل خطوة هامة نحو تسريع معدلات تنفيذ المشروع وفق أفضل المواصفات والمعايير الدولية المعتمدة، مشيرًا إلى أن القيمة الاستثمارية للعقد تبلغ 232 مليون جنيه.

وأكد الطاهر أنه تم البدء في أعمال الحفر بالموقع، وأن هذه الاعمال من المقرر أن تستغرق ما بين 8 إلى 10 أشهر، وذلك قبل استكمال الخطوات التنفيذية الأخرى بالمشروع وفق الجدول الزمني المحدد.

وأضاف أنه من المقرر أيضاً بدء أعمال البناء والإنشاءات وصب الخرسانة بموقع المشروع خلال عام 2024، مشيرا إلى أن أعمال الحفر تمتد على مساحة مليون متر مربع، وعلى أعماق تتراوح ما بين 12 إلى 19 متراً، موضحاً أن ضخامة الأعمال الإنشائية بمشروع “Central” تتناسب مع حجم الخدمات بالمشروع الذي يخدم حوالي مليون نسمة فور الانتهاء من تنفيذه.

وقال إن تنفيذ مشروع “Central” بالقاهرة الجديدة سيمثل نقلة في حجم التطوير العمراني بالمنطقة، حيث يقع المشروع على نقطة تلاقٍ بين المحاور الرئيسية الثلاثة بمدينة القاهرة الجديدة؛ التسعين الشمالي والجنوبي ومحور “محمد نجيب”، مما يسهل عملية الانتقال من وإلى المشروع، الذي تبلغ تكلفته الاستثمارية نحو17 مليار جنيه.

وأضاف “حرصنا خلال مرحلة وضع تصميمات المشروع، وجود تنوع في وحداته التجارية والإدارية، لتناسب كافة احتياجات كافة أصحاب الشركات ومحبي الترفيه والتسوق، حيث تتراوح المساحات الإدارية المطروحة حالياً من 117 إلى 364 متر مربع، وسط أشهر العلامات التجارية وأفضل المطاعم العالمية على مساحة ٢٠.٣٧ فداناً، بتصميمات هندسية ذكية توفر خيارات متعددة من المساحات التي يمكن إعادة تقسيمها واستغلالها بالشكل الأمثل”.

وتم وضع تصميمات مشروع “Central” في ضوء خبرات عالمية لمجموعة من أشهر مكاتب الاستشارات الهندسية العالمية والمحلية؛ وهي مكتب “WATG” المعماري البريطاني الشهير، ومكتب “RMC” المتخصص في مجال الاستشارات والتصميمات الهندسية، وشركة “GLEEDS” المتخصصة في مجال العقارات والبناء، ومكتب “ICE” الدولي للتجارة والهندسة كاستشاري لتصميم الطرق الداخلية، ومكتب “DECIPHER” كاستشاري للسياسة التأجيرية.

وتأسست الشركة السعودية المصرية في العام 1975 بموجب اتفاقية خاصة بين حكومة مصر والمملكة العربية السعودية. ويبلغ رأسمال الشركة 75 مليون دولار تم سدادها بالكامل مناصفة بين حكومة المملكة وحكومة مصر، وتقوم الشركة بالاستثمار العقاري والسياحي في مصر أكبر دولة عربية من حيث السكان.