الشركة الأم لدوبيزل تدرس إدراجاً في أسواق الإمارات

تدرس مجموعة “إميرجينغ ماركيتس بروبيرتي غروب” التي تدير مواقع إعلانية على الإنترنت تحظى بشعبية لدى الوافدين في الإمارات، طرحاً عاماً أولياً، كما نقلت وكالة “بلومبيرج” عن أشخاص مطلعين على الأمر.

وقال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم إنَّ الشركة التي تدير موقعي “دوبيزل” (Dubizzle) و”بيوت ” (Bayut)، وتدعمها شركة الاستثمار في التكنولوجيا “بروساس إن في” (Prosus NV)، من المقرر أن تعيّن “روتشيلد وشركاه” للإدراج المحتمل في دبي أو أبوظبي.

ما تزال تفاصيل العرض مثل الحجم والتوقيت أولية وقد تتغير، كما أنَّ الباب قد يكون مفتوحاً أمام البنوك الأخرى لتقديم عرض للمشاركة في إدارة الطرح، بحسب الأشخاص.

لم يكن ممثلو “إميرجينغ ماركيتس بروبيرتي غروب” المعروفة بـ”إى إم بي جي” (EMPG) متاحين على الفور للتعليق، ورفضت شركة “روتشيلد” التعليق.

وسيختبر طرح “إى إم بي جي” شهية المستثمرين للشركات الناشئة في الإمارات، إذ هيمنت الشركات في القطاعات ذات العائد المرتفع على الطروحات. على الصعيد العالمي، كافحت شركات التكنولوجيا لجمع الأموال وشهدت انخفاضاً في التقييمات، إذ أدى ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة إلى إضعاف الشهية تجاه الشركة التي تحقق خسائر، لكنَّها تنمو على نحو مرتفع.

كانت معظم الاكتتابات الأخيرة في الإمارات من قبل شركات مملوكة للدولة، على الرغم من وجود دلائل على أنَّ المزيد من الشركات الخاصة والعائلية تدرس طرح أسهمها، برغم تقلبات السوق والتقييمات الضعيفة.

جمعت شركة “تعليم القابضة” للمدارس الخاصة 204 ملايين دولار بإدراج في دبي العام الماضي، لكنَّ أسهمها تراجعت منذ ذلك الحين بنسبة 15%.

بينما تكافح الاكتتابات العامة الأولية في بقية العالم؛ فإنَّها تماسكت في منطقة الخليج العربي. جمعت شركة الطاقة الرئيسية في أبوظبي “أدنوك” مؤخراً 2.5 مليار دولار من طرح وحدتها في قطاع الغاز، ويعد عالمياً أكبر طرح عام أولي هذا العام. يأتي ذلك بعد أن سجلت المنطقة ثاني أفضل عام لها على الإطلاق في 2022 بفضل ارتفاع أسعار النفط، وحملة الخصخصة، والاستقرار السياسي.

قامت شركة “الأنصاري للخدمات المالية” هذا الأسبوع بتسعير الاكتتاب العام الأولي في دبي عند 210 ملايين دولار في أولى حالات طرح أسهم شركة عائلية في الإمارات. أعلنت الشركة عزمها توزيع أرباح بنسبة 8% تقريباً سنوياً، وهو أمر لا تستطيع معظم شركات التكنولوجيا تحمله.

وتمتلك “إى إم بي جي” 10 مواقع للإعلانات المبوبة تغطي جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا، وفقاً لموقعها على الإنترنت. تركز العديد من بواباتها على العقارات، بما في ذلك “بيوت”. كانت سوق العقارات في دبي مزدهرة بفضل تعامل الحكومة مع وباء “كوفيد”، وسياسات التأشيرات التي اجتذبت المشترين الأجانب. كما ساعد تدفق الروس بعد غزو أوكرانيا في ارتفاع الأسعار.

في العام الماضي، جمعت “إى إم بي جي” 200 مليون دولار في جولة تمويلية بقيادة “أفينيتي بارتنرز” التي يقودها جاريد كوشنر. كما شارك في التمويل كل من “كي سي كي” (KCK)، و”أكاسيا بارتنرز” والمستثمر الحالي “بروساس” في ذلك الوقت، قال الرئيس التنفيذي عمران علي خان إنَّ الشركة ستحوّل تركيزها إلى “التحضير للاكتتاب العام في المستقبل القريب”.