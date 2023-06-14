ترليوني دولار استثمارات تضخها الشركات في مجال البحث والتطوير

أطلقت آرثر دي ليتل، تقريرها العالمي لمؤشر التميّز في إدارة الابتكار لعام 2023، والذي أشار إلى أنه رغم الاستثمارات التي تضخها الشركات في مجال البحث والتطوير والبالغة ترليوني دولار، إلا أن العوائد المالية الناتجة عن الابتكار انخفضت عبر مختلف قطاعات الأعمال منذ عام 2012، كما سجلت الشركات انخفاضاً بنسبة 33% في معدل الرضا عن أداء مؤشر الابتكار لديها خلال الفترة نفسها.

وتتيح الأبحاث التي تقدمها “آرثر دي ليتل” وتركز على ممارسات التميّز في مجال الابتكار، وذلك منذ 25 عاماً حتى الآن، للشركات تقييم ومراجعة وقياس تقدمها على صعيد أدائها في مجال الابتكار مقارنةً بنظرائها، ما يسمح لها بالتالي بالحصول على رؤى جديدة وإجراء التغييرات المناسبة في للمجالات الرئيسة التي يمكن أن تعزز بشكل كبير مؤشر الابتكار لديها.

وقال بين ثوريو أليمان، شريك في آرثر دي ليتل: “ينصب تركيز دول مجلس التعاون الخليجي على تنويع اقتصاداتها وتسريع وتيرة النمو المدفوع بالابتكار. ورغم تحسّن قدرات إدارة الابتكار في السنوات الأخيرة، إلا أن الشركات لم تواكب دائماً أفضل الممارسات الدولية في مجال الابتكار. ويمكن للشركات في دول الخليج تحسين ممارساتها في مجال الابتكار من خلال تطبيق التقنيات الجديدة وتوظيف الإمكانيات التي تتمتع بها.

وتشمل النتائج الرئيسية لأحدث تقارير مؤشر الابتكار ما يلي:

تؤدي الممارسات الابتكارية التقليدية إلى نتائج ضئيلة للشركات، وذلك بالرغم من التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، والتغيرات الديناميكة في السوق، والتي تتطلب من الشركات التمتع بقدرات ابتكارية متقدمة لمواكبة التحولات وتعزيز المكانة التنافسية.

يُمكن للشركات التي تمتلك ممارسات متطورة في مجال إدارة الابتكار أن تُحدد بدقة العوامل التي تعرقل تقدمها، وتجاوزها وتحقيق عوائد كبيرة من الإنفاق في مجال البحث والتطوير”.

تُعد زيادة الإنفاق في مجال البحث والتطوير فكرة سيئة وتتسبب في انخفاض عوائد الابتكار – إلا في حال كانت ممارسات الشركة في مجال إدارة الابتكار تحظى بتصنيف ضمن المراتب المتقدمة في مؤشر آرثر دي ليتل؛ إذ يمكن لثلاثة أرباع الشركات أن تحقق نسبة أفضل من العوائدمن خلال تحسين قدراتها في مجال إدارة الابتكار.

ومن جانبه قال عدنان مرحبا: شريك ومسؤول ممارسات قطاع الطاقة والمرافق في آرثر دي ليتل الشرق الأوسط: “يمكن للشركات تحقيق قيمة كبيرة من خلال تحديد الملكية الفكرية أو إجازة أو تسويق الملكية الفكرية (براءات الاختراع وغيرها من أشكال الملكية الفكرية) في المملكة العربية السعودية.