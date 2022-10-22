الشركات الناشئة في المنطقة تستقطب تمويلات بـ 210 ملايين دولار في 3 أسابيع

تم استثمار أكثر من 97 مليون دولار في 9 شركات ناشئة هذا الأسبوع، بقيادة جولة زد من السلسلة “ب” بقيمة 50 مليون دولار وجولة مكسب البالغة 40 مليون دولار. وبذلك تصل القيمة الإجمالية للاستثمارات في الشركات الناشئة في تشرين الأول / أكتوبر إلى 210 ملايين دولار عبر 36 صفقة، متجاوزة قيمة التمويل في أكتوبر 2021 والتي بلغت 199 مليون دولار، كما أوردت نشرة “الموجز الرقمي”.

وقد جمعت زد، منصة تمكين التجارة الإلكترونية مقرها السعودية، تمويلاً بقيمة 50 مليون دولار ضمن الجولة “ب” بقيادة Impact46 ومشاركة واعد فنتشرز، وشركة علم، بالإضافة إلى “جلوبال فنتشرز” وأرزان” و”ام اس ايه”. وتأسست الشركة الناشئة في عام 2017 وتستضيف 7500 متجر من خلال نظامها الأساسي فضلاً عن تقديم خدمات إضافية للتجار مثل “زد شب” و”زد باي”.

كما جمعت مكسب، وهي شركة ناشئة للتجارة الإلكترونية موجهة للأعمال ومقرها مصر، تمويلاً بقيمة 40 مليون دولار في جولة تمويل ما قبل السلسلة “ب” من “سيلفر لايك” و”بريتيش انترناشيونال للاستثمار” و””ديسرابت ايه دي” و”بيكو كابيتال”، و”دي اكس فنتشرز” و”فلوريش فنتشرز” و”افريكا بلاتفورم كابيتال”. وقد تأسست الشركة الناشئة في عام 2018 وتقول إنها ربطت الموردين بأكثر من 150 ألف من تجار التجزئة التقليديين في سلسلة توريد المواد الغذائية والبقالة في جميع أنحاء مصر والمغرب منذ التأسيس.

استثمارات سريعة