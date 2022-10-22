الشركات الناشئة في المنطقة تستقطب تمويلات بـ 210 ملايين دولار في 3 أسابيع

تم استثمار أكثر من 97 مليون دولار في 9 شركات ناشئة هذا الأسبوع، بقيادة جولة زد من السلسلة “ب” بقيمة 50 مليون دولار وجولة مكسب البالغة 40 مليون دولار. وبذلك تصل القيمة الإجمالية للاستثمارات في الشركات الناشئة في تشرين الأول / أكتوبر إلى 210 ملايين دولار عبر 36 صفقة، متجاوزة قيمة التمويل في أكتوبر 2021 والتي بلغت 199 مليون دولار، كما أوردت نشرة “الموجز الرقمي”.
وقد جمعت زد، منصة تمكين التجارة الإلكترونية مقرها السعودية، تمويلاً بقيمة 50 مليون دولار ضمن الجولة “ب” بقيادة Impact46 ومشاركة واعد فنتشرز، وشركة علم، بالإضافة إلى “جلوبال فنتشرز” وأرزان” و”ام اس ايه”. وتأسست الشركة الناشئة في عام 2017 وتستضيف 7500 متجر من خلال نظامها الأساسي فضلاً عن تقديم خدمات إضافية للتجار مثل “زد شب” و”زد باي”.
كما جمعت مكسب، وهي شركة ناشئة للتجارة الإلكترونية موجهة للأعمال ومقرها مصر، تمويلاً بقيمة 40 مليون دولار في جولة تمويل ما قبل السلسلة “ب” من “سيلفر لايك” و”بريتيش انترناشيونال للاستثمار” و””ديسرابت ايه دي” و”بيكو كابيتال”، و”دي اكس فنتشرز” و”فلوريش فنتشرز” و”افريكا بلاتفورم كابيتال”. وقد تأسست الشركة الناشئة في عام 2018 وتقول إنها ربطت الموردين بأكثر من 150 ألف من تجار التجزئة التقليديين في سلسلة توريد المواد الغذائية والبقالة في جميع أنحاء مصر والمغرب منذ التأسيس.
استثمارات سريعة
- جمعت كنز (مصر)، وهي شركة ناشئة للتجارة الإلكترونية، تمويلاً أولياً بقيمة 3.5 مليون دولار بقيادة Outliers VC، وانضم إليها HOF Capital و Foundation Ventures و Samurai Incubate.
- جمعت Nexta (مصر)، منصة الخدمات المصرفية الرقمية، تمويل بقيمة 3 مليون دولار من e-Finance، وبذلك يصل إجمالي التمويل الذي حصلت عليه الشركة الناشئة هذا العام إلى 5.2 مليون دولار، من ضمنها 2.2 مليون دولار التي جمعتها خلال جولتها الأولية من Disruptech في مارس 2022.
- جمعت Sghartoon (تونس)، شركة ألعاب الطفولة المبكرة، تمويل بقيمة 150 ألف دولار من صندوق الاستثمار العماني.
- أعلنت مرح بلس (السعودية)، وهي منصة مختصة في الترفيه وتربية الأطفال، عن إغلاقها جولة استثمارية (Seed) من مستثمرين ملائكيين، دون الكشف عن قيمتها المالية.
- جمعتHR.com (السعودية)، وهي منصة توظيف، جولة تمويل أولية بمشاركة سماسكو السعودية، محترفو التمكين، سكواديو، ومجموعة من المستثمرين الملائكيين.
- جمعت سنطرة (الإمارات)، وهي شركة ناشئة في مجال تمكين التجارة الإلكترونية، جولة تمويل أولية من Infinity Enterprises Investment، والقيمة غير معلنة.
- جمعت Kiwe (مصر)، وهي شركة توفر تطبيق اجتماعي للدفع موجه للشباب، تمويلاً من “فالو” وهي شركة للشراء الآن والدفع لاحقاً مقرها مصر، ولم يتم الكشف عن القيمة.