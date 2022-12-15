الشركات الناشئة في الإمارات: 20 سؤالاً يحتاج كل مؤسس للإجابة عليها

ليس سراً أن الغالبية العظمى من الشركات الناشئة تفشل، لكن أسباب هذا الفشل قد تختلف، إلا أنها تشترك جميعاً في سبب مشترك هو نقص التقصي والتحضير.

لتحمل أي فرصة للنجاح، يجب أن يكون لديك خطة عمل واضحة وموجزة. ولحسن الحظ، الأمر ليس صعباً كما تعتقد. لمساعدتك في إنشاء هيكل خطتك، قمنا بتجميع قائمة من 20 سؤالاً أساسياً نطرحها على كل مؤسس شركة ناشئة أقابله. ومعرفة الإجابات على هذه الأسئلة يمكن أن تساعدك على الاستعداد لما هو قادم والحفاظ على سير عملك في الاتجاه الصحيح.

ما هي المشكلة التي عليك حلها؟

لا يبحث الأشخاص عن منتج أو خدمة جديدة؛ إنهم يبحثون عن حل لمشكلتهم. لذلك، فإن الخطوة الأولى هي تحديد المشكلة، ثم التركيز على بناء وتطوير حل يقدم قيمة وفوائد حقيقية للسوق المستهدف.

ما هو حجم جمهورك المستهدف/السوق؟

لتقدير حجم السوق المحتمل، ستحتاج إلى تحديد عميلك المستهدف. من هو الذي سيستفيد أكثر من عرضك؟ يمكن أن يعتمد هذا على الموقع والعمر والمهنة والعادات وحتى القيم والمعتقدات. تقصي السوق وتحليل البيانات ضرورية لتحديد حجم السوق الخاص بك. يمكن أن تساعد الأبحاث أيضاً في تحديد من هم منافسوك وإلى أين وصلوا.

لماذا سيشتري الناس منك؟

لتتفوق على منافسيك، سيكون عليك مهمة إعطاء الزبائن أسباباً تدفعهم للشراء منك، وليس من منافسيك وذلك بسبب:

إن لديك منتجاً يقدم قيمة لعملائك وسيحسن حياتهم بطريقة ما.

منتجك فريد من نوعه ويقدم شيئاً يميزه عن المنتجات المماثلة في السوق.

لديك رسالة مهمة وأصيلة ترسلها عبر علامتك التجارية.

التركيز على بناء الثقة من خلال خدمة العملاء الممتازة.

فهم قيمة منتجك وإعطائه السعر المناسب مقابل توازن الجودة.

لماذا لم يفعل أحد ذلك بالفعل؟

ربما تم تجربة فكرتك بالفعل. لكن تقديم حل مختلف لمشكلة قائمة يمكن أن يكون مفتاح النجاح. وخير مثال على ذلك هو موقع “اير بي ان بي” (AirBNB). ثلاثة أصدقاء جامعيين محبطين من الفكرة الرائجة في قطاع الفنادق فبادروا إلى تأجير أسرة هوائية في شقتهم. ما بدأ كوسيلة لكسب بضعة دولارات انتهى بها الأمر كشركة متعددة الجنسيات بثروة صافية تزيد عن 62 مليار دولار.

هل الشركة الناشئة الخاص بك قابلة للتطوير؟

قابلية التوسع هي قدرة شركتك الناشئة على زيادة الإيرادات مع تقليل التكاليف الإضافية إلى الحد الأدنى. بفضل التكنولوجيا، لدى الشركات الناشئة اليوم العديد من الخيارات لزيادة الكفاءة واكتساب العملاء دون تكبد تكاليف كبيرة. فكر في الإعلان الرقمي، والعمل عن بعد، والفرق الصغيرة متعددة المهارات، والخدمات المصرفية الرقمية، وعمليات العمل الآلية.

إلى متى يمكن الاستمرار دون مزيد من الاستثمار؟

حقيقة: ستصرف شركتك الناشئة أموالاً أكثر مما تكسبه في المراحل المبكرة. لذلك، من الضروري فهم معدل الصرف – أي مدى سرعة استخدامك للاحتياطيات النقدية الخاصة بك على مدى فترة زمنية محددة.

ومن المهم أيضاً أن نفهم المدرج النقدي الخاص بك، كم من الوقت يمكنك الاستمرار في العمل حتى تحقق ربحاً أو تحتاج إلى مصدر تمويل. يعتقد الخبراء أن المردود النقدي الجيد يجب أن يتراوح بين 12 و 18 شهراً لمعظم الشركات الناشئة.

هل ستكون الشركة قادرة على العمل إذا لم تكن هناك؟

الاعتقاد بأنك تستطيع أن تفعل كل شيء بنفسك هو تفكير معيب، لذا تعلم التفويض. سوف يساعد التفويض العاملين لديك على النمو والتطور على الصعيدين الشخصي والمهني. الثقة بموظفيك في غيابك هي وسيلة رائعة لرفع معنوياتهم وولائهم. كما أنه يحرر وقتك للعمل على فرص جديدة.

من ينضم إليك في هذه الرحلة؟

الشركة الناشئة تكون جيدة انعكاسا افريقها. أحد الأسباب العشرة الأولى لفشل الشركات الناشئة هو عدد الأشخاص الخطأ. لكي تتجاوز شركتك الناشئة القاعدة الأولى، من الضروري أن يكون لديك فريق يتمتع بالمهارات والخبرات اللازمة للنجاح. وهذا يشمل وجود الشخصيات المناسبة مع نفس الأهداف والتطلعات كما كنت.

هل ما فعلته في الماضي من شأنه أن يساعدك على النجاح؟

سوف يرغب المستثمرون في إثبات مهاراتك وخبراتك قبل التفكير في تمويل مشروعك. ومع ذلك، لا تركز فقط على نجاحاتك السابقة. إذا كان هناك أي شيء، فإن الإخفاقات السابقة والتعلم من أخطائك قد يكون أكثر قيمة. يعتقد بعض الخبراء أن الفشل ضروري للنجاح في المستقبل. كما قال قطب السيارات هنري فورد ذات مرة، ” الفشل هو ببساطة فرصة للبدء من جديد، هذه المرة بذكاء أكبر”.

من يستطيع فتح الأبواب لك؟ ما هي شبكة علاقاتك؟

ليس فقط ما تعرفه، ولكن أيضا من تعرف. بناء شبكة متينة من المستشارين العاملين في نفس المجال يمكن أن تساعدك:

تعرف على الاتجاهات الجديدة، تبادل الأفكار، وتلقي ملاحظات ونصائح قيمة

البحث عن فرص تجارية واستثمارية جديدة

تعزيز مهارات تنظيم المشاريع الخاصة بك

كيف توظف أفضل الناس في شركتك الناشئة؟

قد لا يكون الراتب التنافسي كافياً لجذب أفضل المواهب، وقد لا يكون ذلك ممكناً لشركتك الناشئة (فكر في معدل الصرف). بدلاً من ذلك، قد تكون مكافآت النمو والحوافز مثل امتيازات الصحة وجدولة الدوامات المرنة وفرص العمل من المنزل مغرية بما يكفي لجذبهم.

ما الذي يعطي عملك ميزة فعالة من حيث التكلفة؟

إن استخدام طرق معينة للحفاظ على انخفاض التكاليف التشغيلية يمكن أن يظهر للمستثمرين أنك تراقب التدفق النقدي ومعدل الصرف وإمكانية التوسع.

ويمكن أن تتضمن طرق تقليل تكاليف التشغيل اليومية ما يلي:

الاستفادة من التكنولوجيا من خلال أتمتة المهام المتكررة

الاستعانة بمصادر خارجية أو بموظفين موقتين

السماح للعمل عن بعد

البحث عن أرخض أسعار الموردين

التعاقد مع فريق أصغر ومتعدد المهارات ومتعدد المهام

كيفية استخدام التكنولوجيا وتحسين عملك؟

أكبر مزايا الشركات الناشئة على الصناعات التقليدية هي القدرة على الدوران بسرعة. من البيانات الضخمة إلى الأجهزة المحمولة، يمكن أن يساعد استخدام التكنولوجيا المتطورة شركتك الناشئة في مراقبة المنافسين وتقديم خدمة أفضل لعملائك واكتساب ميزة تنافسية في السوق.

ما هي جودة استراتيجية التسويق الرقمي الخاص بك؟

الحصول على اسم في التسويق الرقمي أمر حيوي في الأيام الأولى. التسويق الرقمي هو وسيلة فعالة من حيث التكلفة لبناء المعرفة بالعلامة التجارية واكتساب الاعتراف من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وتسويق المحتوى. المحتوى القابل للمشاركة مثل مقاطع الفيديو والمدونات والمسابقات والهدايا هي أمثلة على كيفية التفاعل مع جمهورك وتوسيع نطاق وصولك.

ما هي خطة خدمة العملاء الخاصة بك؟

يجب أن يكون التركيز على العملاء أولوية للشركات الناشئة في كل خطوة من رحلة العميل. من تطوير المنتجات إلى التسويق والدعم، يجب أن يكون العميل في قلب كل ما تفعله. يمكن للثقافة الإيجابية التي تركز على العملاء أن تشجع أيضاً مشاركة الموظفين والولاء.

من سيدير الأمور المالية؟

من الأهمية بمكان أن يكون لديك شخص يفهم التفاصيل الجوهرية للشؤون المالية للشركات الناشئة ويمكنه إدارة التدفق النقدي الخاص بك بشكل فعال.

إذا لم تكن لديك خبرة كافية في الجانب المالي من عملك، فكر في تعيين مستشار مالي أو محاسب لإبقائك على الطريق الصحيح.

هل غطيت الشؤون القانونية؟

أحد أهم خمسة أسباب لفشل الشركات الناشئة هو سوء فهم التعقيدات القانونية واللوائح التي ينطوي عليها بدء عمل تجاري. من الترخيص إلى القضايا الضريبية، والامتثال أمر لا بد منه من البداية. تأكد من أنك تفهم كيف يتم تنظيم السوق الخاص بك وما الأذونات التي ستحتاج إليها على الصعيدين الإقليمي وعبر الحدود.

لماذا تفعل هذا؟

إذا لم يكن لديك شغف، وكان المكسب النقدي هو الدافع الوحيد لك، فسوف يكون مصيرك محكوماً عليه منذ البداية. في كتابه “فن البداية 2.0″، يحث استراتيجي الأعمال جاي كاواسكي رواد الأعمال على التركيز على صنع المعنى، وليس المال. كما قال ستيف جوبز الشهير ، “الطريقة الوحيدة للقيام بعمل رائع هي أن تحب ما تفعله”.

هل لديك استراتيجية خروج؟

يتوقع المستثمرون أن يكون لديك استراتيجية خروج واضحة في خطة عملك الأولية. إذا كان عملك يعمل بشكل جيد، فإن استراتيجية الخروج ستمكنك من تصفية حصتك في الشركة ونأمل أن تمنح المستثمرين عائداً جيداً على استثماراتهم. إذا كنت تكافح، فإن استراتيجية الخروج تسمح لك بتقليل الخسائر.

ماذا يحدث إذا لم ينجح الأمر؟

الحقيقة الصعبة هي أن 9 من كل 10 شركات ناشئة تفشل، لذا فإن الاحتمالات مكدسة ضدك بالفعل. كن على استعداد للتضحية بفكرتك إذا لم تنجح، لكن لا تستسلم. احصل على رؤى ونصائح من رواد الأعمال الناجحين، حتى الأفضل قد عانى من الفشل قبل النجاح. قد تكون أخطاؤك وأخطاء الآخرين هي الدروس الأكثر قيمة التي ستحتاجها للنجاح في المستقبل.

بدء عمل تجاري هو مهمة ضخمة. ولكن إذا كنت تبدأ من خلال الاعتماد على الإجابات على الأسئلة المذكورة أعلاه، عليك أن تكون على الطريق الصحيح لتحقيق النجاح المحتمل والنمو في المستقبل.