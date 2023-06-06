الشركات العقارية الأكثر مبيعاً للمشاريع قيد الانشاء في دبي منذ بداية 2023

كشف تقرير متخصص عن أبرز الشركات العقارية في دبي التي استحوذت على الحصة الأكبر من مبيعات العقارات على المخطط في مشاريع قيد الانشاء بشكل شهري منذ شهر يناير حتى أبريل من العام الجاري.

وبحسب التقارير الشهرية لسوق عقارات دبي الصادرة عن منصة الأبحاث والبيانات العقارية بروبرتي مونيتور Property Monitor، هيمنت شركة اعمار العقارية على الحصة الأكبر من مبيعات العقارات على الخريطة (على المخطط) في دبي منذ بداية العام 2023 حتى نهاية شهر أبريل، تلتها شركة داماك العقارية في المرتبة الثانية. أما المرتبة الثالثة فتناوبت عليها كل من شركة الدانوب العقارية، وشركة بن غاطي للتطوير العقاري وشركة نشامى.

أبريل

وفقاً لتقرير بروبرتي مونيتور حول سوق عقارات دبي لشهر أبريل 2023، والذي اطلع عليه موقع المصدر العقاري، واصلت شركة اعمار العقارية تصدرها لمبيعات العقارات على الخريطة (على المخطط) في دبي مستحوذةً على 24 % من المبيعات خلال شهر أبريل بـ 866 صفقة، وتوزعت مبيعات اعمار على عدد من المشاريع أبرزها مشروع الفيرا Elvira في دبي هيلز الذي سجل 316 صفقة بيع، بالإضافة إلى كل من سيدار Cedar بـ 107 صفقات و سافانا Savanna بـ 99 ويقع كلا المشروعين في مجمع كريك بيتش Creek Beach ضمن منطقة دبي كريك هاربور، كما سجل مجمع إلورا Elora في مشروع ذا فالي The Valley من اعمار 78 صفقة بيع لعقارات على الخريطة في شهر أبريل.

وحلت شركة داماك العقارية في المرتبة الثانية حيث استحوذت على 9.2 % من صفقات بيع العقارات على الخريطة في دبي خلال أبريل، حيث سجل مشروعها داماك لاجونز 158 صفقة في مجمع ايبيزا Ibiza و 21 صفقة في مجمع ماربيا Marbella ، كما تم تسجيل 33 صفقة بيع في مجمع كاميليا Camelia في داماك هيلز 2.

وجاء شركة دانوب العقارية في المرتبة الثالثة بـ 8.2 % من مبيعات العقارات على الخريطة، وتركزت مبيعاتها بشكل رئيسي في مشروع إيلتز Elitz في قرية جميرا الدائرية الذي سجل 202 صفقة بيع و مشروع بيتالز Petalz في المدينة العالمية والذي سجل 55 صفقة بيع.

مارس

وفقاً لتقرير بروبرتي مونيتر، بلغت حصة شركة اعمار العقارية من مبيعات العقارات على الخريطة في شهر مارس من العام الجاري 26.4 %، حيث سجلت 1598 صفقة بيع لعقارات على الخريطة في عدة مشاريع، أبرزها الفيرا Elvira في دبي هيلز والذي سجل 367 صفقة، بالإضافة إلى بالاس ريزيدنسز نورث Palace Residences North في دبي كريك هاربور بـ 263 صفقة، فيما سجل مجمع اليورا Elora في مشروع ذا فالي 230 صفقة، بالإضافة إلى 150 صفقة بيع في مجمع أنيا Anya في المرابع العربية 3.

واستحوذت دماك العقارية على 8 % من مبيعات العقارات على الخريطة في دبي خلال شهر مارس، وتركز مبيعاتها في مجمعات داماك لاجونز الذي سجل 147 صفقة بيع في مجمع ايبيزا Ibiza و 42 صفقة في مجمع مونت كارلو Monte Carlo و 35 صفقة في ماربيا Marbella، كما تم تسجيل 34 صفقة في مشروع جولف غيت Golf Gate في داماك هيلز.

وحلت شركة بن غاطي العقارية في المرتبة الثالثة بحصة سوقية بلغت 6.2 % وذلك بشكل رئيسي في مشاريعها في قرية جميرا الدائرية، حيث سجلت 211 صفقة بيع في مشروع بن غاطي كورنر Binghatti Corner و 76 صفقة في مشروع Binghatti Nova و 61 صفقة في مشروع بن غاطي كريسنت Binghatti Cresent .

فبراير

استحوذت اعمار العقارية على 16.2 % من مبيعات العقارات على الخريطة في دبي خلال فبراير 2023 حيث سجلت 661 صفقة بيع، تضمنت 247 صفقة بيع في مجمع أنيا Anya بمشروع المرابع العربية 3، و 79 صفقة في مجمع Farm Gardens بمشروع ذا فالي The Valley ، و 73 صفقة بمشروع برج كريك ايدج 1 (Creek Edge Tower 1).

وحلت داماك العقارية في المرتبة الثانية بعد اعمار في مبيعات العقارات على الخريطة خلال شهر فبراير 2023، وتركزت مبيعاتها في مشروع داماك لاجونز الذي سجل 102 صفقة بيع في مجمع ايبيزا Ibiza و 66 صفقة في مجمع مونت كارلو Monte Carlo، إلى جانب 56 صفقة بيع في مشروع جولف غيت Golf Gate ضمن مجمع داماك هيلز.

وجاءت شركة نشامى في المرتبة الثالثة مستحوذةً على 9.2 % من سوق مبيعات العقارات على المخطط، وجاءت المبيعات في مشاريع الشركة ضمن مجمع تاون سكوير Town Square وشملت كلاً من مها تاون هاوس Maha Townhouses الذي سجل 167 صفقة بيع، و ليفا Live الذي سجل 131 صفقة، و أسكوت ريزيدنسز Ascot Residences الذي سجل 76 صفقة.

يناير

هيمنت شركة اعمار العقارية على 19.1 % من مبيعات العقارات على الخريطة في دبي خلال شهر يناير من العام الجاري، وسجلت 821 صفقة بيع في مشاريعها قيد الانشاء، وتركزت المبيعات في ذا كوف 2 The Cove II في منطقة دبي كريك هاربور الذي سجل 332 صفقة بيع، بالإضافة إلى بارك هواريزن Park Horizon في دبي هيلز الذي سجل 191 صفقة، بالإضافة إلى مشروع سيسكيب Seascape في ميناء راشد الذي سجل 95 صفقة.

وحلت داماك العقارية ثانياً بـ 18.8 % من اجمالي صفقات بيع العقارات على الخريطة في دبي خلال يناير ، وتركز مبيعات الشركة خلال الشهر في برج شيك تاور Chic Tower في منطقة الخليج التجاري الذي سجل 162 صفقة بيع، بالإضافة إلى مجمع مونتي كارلو Monte Carlo في مشروع داماك لاجونز الذي سجل 137 صفقة، فيما سجلت برج اليغانس تاور Elegance Tower في منطقة وسط مدينة دبي – منطقة برج خليفة 106 صفقات.

وجاءت شركة نشامى ثالثاً بـ 6.5 % من مبيعات العقارات على الخريطة، وتركز معظم مبيعات الشركة في مشروع ليفا Live في مجمع تاون سكوير Town Square الذي سجل 264 صفقة بيع.