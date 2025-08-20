الشركات العائلية… كيف يمكن تحقيق انتقال سلس للثروة وتجنب تفتتها بنزاعات الميراث؟  

رداً على استفسارات محرر أريبيان بزنس حول سبل التوفيق بين الشريعة وأدوات التخطيط الحديثة للشركات العائلية، جاء الرد بمثابة دليل عملي في قضية انتقال الثروة بسلاسة في الشركات من مكتب حبيب الملا ومشاركوه، وأجابنا الدكتور حبيب الملا أحد الشخصيات القانونية المرموقة والمهمة في الإمارات العربية المتحدة، وشاركت في الرد المحامية علياء الملا‏ من مكتب حبيب الملا ومشاركوه.

كيف يمكن التوفيق بين مبادئ الميراث الإسلامية وأدوات التخطيط الحديثة؟

وهل يكفي الدور الحكومي الاستباقي في دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز الحوكمة لدى الشركات العائلية؟

وما هي أفضل سبل معالجة تحديات التعاقب ونقل الثروة بين الأجيال في الشركات العائلية؟ ويرى البعض أن قوانين الميراث في الشريعة والتوجس من اعتماد الوصية في المنطقة والركون إلى ما تفرضه الشريعة من حصص ثابتة، قد تسبب مخاطر تهدد مستقبل الشركات واستمراريتها، أو حتى تفتتها بدلا من الحفاظ على الثروة وانتقالها بسلاسة بين الذرية والأجيال؟

وما تبعات ذلك على الاقتصادات والتوظيف؟ فالوصية أو توزيع الميراث حسب الحصص، يؤدي أحيانا إلى نزاعات تهدد مستقبل تلك الشركات؟

التوفيق بين مبادئ الميراث الإسلامية وأدوات التخطيط الحديثة يتطلب فهمًا دقيقًا لكل من القواعد الشرعية الثابتة في الفرائض وأهداف أدوات التخطيط المالي والقانوني المعاصرة، ثم إيجاد حلول متوافقة مع الشريعة. فالميراث في الشريعة الإسلامية محكوم بنصوص قطعية الثبوت والدلالة. كما ان التوزيع لا يتم إلا بعد وفاة المورث، وسداد الديون والوصايا المشروعة (في حدود ثلث التركة). فقوانين الميراث لم تكن أبدا عائقا في سبيل استمرارية إدارة الثروات والأصول. ‏هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن أدوات التخطيط المالي الحديثة يمكن موائمتها وفق أحكام الشريعة. فيمكن استخدام الوصية لتخصيص ما يصل إلى ثلث التركة لأغراض خيرية أو لأشخاص من غير الورثة بما يتفق مع الضوابط الشرعية. كما يمكن استخدام الهبة في حياة المورث لنقل بعض الأموال والأصول مع الالتزام بمبدأ العدل في التوزيع بين الأولاد. ويمكن استخدام الصناديق الوقفية (الوقف) كأداة لحماية الأصول واستثمارها مع تخصيص ريعها لأغراض يحددها المورث. وكذلك يمكن استخدام نظام الشركات العائلية لإعادة هيكلة الملكية بما يسهل إدارة الأصول والأملاك بعد الوفاة. ويمكن استخدام الشركات القابضة أو الصناديق العائلية لضمان استقرار الملكية.

‏لقد تطور الدور الحكومي في السنوات الأخيرة في سبيل تعزيز الحكمة وحماية الشركات العائلية من التفكك بعد وفاة الموروث وضمان ديمويتها واستمراريتها. فلقد أصدرت الحكومة مبادرات وقوانين مهمة مثل قانون الشركات العائلية الاتحادي رقم 37 لسنة 2022، الذي يوفر إطارًا لحوكمة الشركات العائلية وإدارة انتقال الملكية.

كما أطلقت برامج توعية وتدريب من خلال غرف التجارة ودوائر التنمية الاقتصادية وهيئة تنظيم الأسواق. ولكن هذا كله لا يكفي مالم تتخذ تلك الشركات نفسها مبادرات ذاتية من خلال إعداد مواثيق العائلة وهيكلة الشركات العائلية لتوضيح قواعد اتخاذ القرار وسياسات الملكية والإدارة وآليات حل النزاع. ويعتمد نجاح الحوكمة على التزام العائلة نفسها بتطبيق تلك القواعد، وليس فقط على التشريعات. ‏

وأفضل سبيل لمعالجة تحديات التعاقب ونقل الثروة بين الأجيال يكمن في وضع إطار حوكمة واضح ومكتوب وصياغة دستور عائلي يحدد الرؤية والقيم ومعايير الانضمام للعمل في الشركة وآليات التوزيع المالي وآليات حل الخلافات. ومن الأمور المفيدة في هذا المجال إنشاء مجلس عائلي يضم الجيل الحالي والقادم لمناقشة القرارات الكبرى ووضع الاستراتيجية العامة. ‏

كما يجب التخطيط المبكر للتعاقب وتحديد القادة المستقبليين قبل عدة سنوات من انتقال الإدارة ووضع برامج تدريب وإشراك تدريجي للأجيال الجديدة في الإدارة واتخاذ مواقع المسؤولية والقرار.

‏ومن الأمور الهامة التي يغفل عنها البعض هي وجوب الفصل بين الملكية والإدارة فليس كل مالك يكون بالضرورة مديرا جيدا. ويجب وضع آليات واضحة لتقييم الأداء ومحاسبة الإدارة بغض النظر عن صلة القرابة. كما قد يكون مفيدا في بعض الشركات اشتراك إداريين محترفين من خارج العائلة.

الدكتور حبيب الملا مؤسس مكتب حبيب الملا ومشاركوه، وعلياء الملا‏– محامية أولى في مجموعة ممارسات تسوية المنازعات