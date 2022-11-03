الشركات العائلية في الإمارات : قدرة على تحمل المخاطر وتعزيز الإبتكار

سلط تقرير” قوة التطوير للشركات العائلية” الصادر عن “كي بي إم جي برافيت انترابريز” والتحالف العالمي للمشاريع STEP Project Global Consortium – الضوء على المرونة الكبيرة التي تتمتع بها الشركات العائلية في المنطقة من بيئات ديناميكية واستباقية؛ وريادتها للأعمال التي تمتد عبر الأجيال وحرصها على تعزيز الابتكار واتخاذ الخطوات السباقة. وشمل التقرير استطلاع 2439 من رواد الشركات العائلية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة.

خصائص الشركات العائلية

وتنطبق نتائج التقرير تنطبق بشكل خاص على دولة الإمارات، لا سيما أن الشركات العائلية :

تمثل حوالى 90٪ من الشركات الخاصة.

تساهم بما يقارب 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

تشكل 80٪ من القوة العاملة في الدولة.

أكثر من ثلث الشركات الإماراتية (38%) لا يزال يديرها الجيل الأول و47% يديرها الجيل الثاني و15% يديرها الجيل الثالث أو الجيل الأكبر.

وتناول التقرير جانبين مهمين:

الأول هو روح ريادة الأعمال التي تعزز التنافسية عبر الأجيال، وتعد عاملاً أساسياً في نجاح الشركات؛

والثاني هو تبني الخطوات السباقة. وقد كشفت الدراسة عن السمات المشتركة بين الشركات العائلية في المنطقة.

وأظهرت الدراسة أن القدرة على تحمل المخاطر كانت أكثر انتشاراً في الشرق الأوسط وأفريقيا والأمريكتين مقارنة بالمناطق الأخرى.

كما سجلت الشركات العائلية في هاتين المنطقتين :

أعلى المستويات للتوجه الريادي ولدى الشركات العائلة الدافع المستمر للبحث عن الفرص.

الابتكار من خلال الاستثمار في البحث والتطوير، وخلق منتجات وخدمات وعمليات مبتكرة وتحديد الأسواق غير المستهدفة لتحقيق إيرادات جديدة كلياً من بين الاهتمامات الرئيسية للشركات العائلية الناجحة.

محرك النمو وتسريع اعتماد التقنيات الجديدة

واعتبر أنوراج باجباي، الشريك ورئيس الأعمال العائلية لدى “كي بي ام جي لوار جلف” أن الشركات العائلية في دولة الإمارات :

محرك النمو الاقتصادي وتحرص الدولة على تعزيز قدرتها باستمرار.

قبول متزايد بين الشركات العائلية في دولة الإمارات لمنح الجيل التالي من الأسرة فرصاً لتحمل المخاطر واتخاذ القرارات بأنفسهم وتبني الابتكارات الجديدة.

الجيل الجديد يلعب دوراً رئيسياً في تسريع اعتماد التقنيات الجديدة للنهوض بأعمالهم والاستجابة بسرعة لمتطلبات السوق المتغيرة .

الذكاء الرقمي

وأشار التقرير إلى أن رواد الجيل المقبل، لا سيما من السيدات، يتمتعون بالذكاء الرقمي :

سجلت 39% من الرئيسات التنفيذيات حول العالم ممن شملهن الاستطلاع مستويات عالية من الرقمنة في شركاتهم، مقارنة بـ 32% فقط من نظرائهم الذكور؛

زيادة الرقمنة بين الشركات العائلية التي يترأسها مدير من خارج العائلة، ربما بسبب التدريبات والاطلاع على التقنيات الجديدة، مما يجعلهم أكثر تقبلاً لاعتماد الحلول التكنولوجية المتطورة.