الشركات السعودية تعاني من نقص الرؤساء التنفيذيين لأمن المعلومات

بقلم: أندرو روز، الرئيس التنفيذي لأمن المعلومات، “بروف بوينت” PROOFPOINT.

يلاقي موضوع واحد اتفاقاً شبه جماعي خلال الجلسات الجانبية ومآدب العشاء لقادة الشركات خلال مؤتمرات الأمن الإلكتروني، وهو الدور المتزايد صعوبة للرئيس التنفيذي لأمن المعلومات(CISO) في المملكة العربية السعودية. وعلى الرغم من الزيادات في الأجور والموارد، يستمر هذا الاتجاه في التسارع، مما يدفع قادة الأمن إلى تجربة مستويات مرتفعة من التوتر والإرهاق.

هناك أسباب متعددة لهذا الضغط المتزايد. الأول هو أن الدور بات بمثابة “كرة ثلج” – بدأ العديد من كبار القادة في مجال أمن تكنولوجيا المعلومات، التي نمت إلى أمن المعلومات؛ ثم إلى “الأمن السيبراني” – لكل منها نطاق ومجموعة متزايدة من المسؤوليات. سبب آخر هو البيئة التي يعمل فيها الرؤساء التنفيذيون لأمن المعلومات، والتي تقود الاتجاه نحو سلوك النظام الفوضوي وغير المتوقع. والنتيجة هي مجتمع هش يتعرض بشكل متزايد لفشل النظام.

مخاوف الأمن السيبراني

وقد زادت العناوين الرئيسية لبرامج الفدية من الوعي بالمخاطر الإلكترونية في صفوف المديرين التنفيذيين وقادت تحولات استراتيجية في المملكة العربية السعودية. ودفعت الهجمات البارزة الأخيرة برامج الفدية إلى صدارة جدول أعمال المؤسسات، حيث أظهر تقرير “بروف بوينت” Proofpoint لعام 2022 الصادر عن Voice of the CISO أن 40% من رؤساء أمن المعلومات في السعودية كشفوا أنهم اشتروا تأميناً إلكترونياً، فيما يركز 32% منهم على الوقاية بدلاً من استراتيجيات الكشف والاستجابة.

فهل نتعجب بعدها كيف أن العديد من الرؤساء التنفيذيين لأمن المعلومات يتحدثون الآن عن رغباتهم في الابتعاد، وكيف أوضح عدد متزايد من الموظفين بالفعل أن “الوظيفة العليا” ليست لهم؟ ويعتقد الكثيرون أنهم يستطيعون تحمل ضغوط المنصب؛ ومع ذلك، فإن الإرهاق على شكل آلام في الصدر أو نوبات هلع أمر حقيقي للغاية. يحدث الإرهاق فجأة عندما يصبح حدث غير مهم في كثير من الأحيان خطوة بعيدة جداً، مما يتسبب في انهيار كارثي.

والتوتر يمكن أن يقوض أخلاقنا. قد يكون خيار التغاضي عن نقطة بيانات أو إنشاء تحريف صغير لمخاطر أو إجراء مغرياً عندما تمنعك النتيجة من المعاناة من ضغوط وإجهاد إضافي في اجتماع مجلس الإدارة التالي. ومع ذلك، يمكن أن يؤدي هذا إلى سلسلة من الخيارات السيئة، يبدو أن كل منها يتماشى مع ثقافة الشركة، ولكن كل منها أيضاً يضر بنزاهتك الشخصية، مع عواقب شخصية وخيمة محتملة.

التعامل مع التوتر

إذن كيف يمكن للرؤساء التنفيذيين لأمن المعلومات أن ينتصروا مع الحفاظ على صحتهم العقلية وأخلاقياتهم؟

الأمر ليس بهذه البساطة. في الواقع، الإجابة الحقيقية غامضة بشكل مزعج – ببساطة، يحتاج كل شخص إلى إيجاد طريقه الخاص لأن الناس لديهم طرق مختلفة للتأقلم. وتعمل آليات التأقلم بشكل أفضل عندما يكون الناس على دراية بها ويمكنهم مضاعفة تلك الإيجابية وتقليل السلبية.

ضع في اعتبارك وضع حدود وقواعد تحترمها أنت وفريقك. يصر أحد الرؤساء التنفيذيين لأمن المعلومات على استراحة لمدة خمس دقائق بين الاجتماعات لمراجعة الوضع والتنفس وإعادة الضبط قبل التحدي التالي. كن انانياً. خصص الوقت لنفسك.

كما يتحمل الرؤساء التنفيذيون لأمن المعلومات مسؤولية التأكد من أن المشكلة لا تؤثر على الأشخاص من حولهم، مثل موظفيهم. على الرغم من تحسن التأهب الإلكتروني التنظيمي بشكل كبير، حيث أظهر تقرير Voice of the CISO من “بروف بوينت” أن زيادة الإلمام ببيئة العمل في مرحلة ما بعد الجائحة، جعلت الرؤساء التنفيذيين لأمن المعلومات يشعرون بأنهم أفضل استعداداً للتعامل مع التهديدات السيبرانية، فليس من الجيد أبداً الشعور بالرضا عن الذات.

ويعد إنشاء ثقافة رعاية من حولك من خلال البحث عن علامات التوتر بداية رائعة. أخيراً، عليك أن تدرك أن الجهود التي يبذلها فريقك هي رأس الحربة. وراء كل شخص توجد عائلة مستعدة لدعمه وتشجيعه، لتسامحه عن العمل في وقت متأخر من الليل وفي عطلة نهاية الأسبوع. تذكر أن تصل إلى أبعد من موظفيك لتعرب عن شكرك مباشرة لفريق الدعم الخاص بهم على الجهد والتضحيات التي قدموها للحفاظ على أداء وظيفتك بأعلى مستوى.

من الناحية الأخلاقية، من الضروري إدارة الفرق حيث يكون فعل الشيء الصحيح هو الطريقة الوحيدة للتصرف. لدينا جميعاً أهدافنا وطموحاتنا التي تقود أعمالنا وتشكل شخصيتنا. ومع ذلك، في أوقات التوتر، من السهل أن تغفل عن هذه الأمور وتركز فقط على المشكلة التي أمامك.

اكتب مبادئك الشخصية واجعلها معك دائماً كنغمة للتأثير على أفعالك. إذا كان منصبك يوجهك لاتخاذ قرارات تعتبرها غير سليمة من الناحية الأخلاقية، اسأل عما إذا كان الوقت قد حان للتخلي عن هذا المنصب. ندرك أنه بصفتنا قادة أمن معلومات، لدينا شبكة أمان ضخمة، وأنه مع سلامة أخلاقياتك وسمعتك، ستجد دائماً وظيفة. لكن بدون أخلاقك، تتلاشى شبكة الأمان هذه وتتحول إلى غبار.