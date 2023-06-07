تعزيز شمول ودمج الشركات الخليجية الصغيرة والمتوسطة اقتصادياً ومالياً

أطلقت شركة الاستشارات آرثر دي ليتل، تقريراً جديداً بعنوان “تمكين النمو الشامل” سلطت فيه الضوء على الاستراتيجيات والمبادرات والجهود الأخيرة التي تبذلها دول المنطقة لتقليص حجم اقتصادات الظل ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وجذبها للمساهمة بدور حيوي في دعم الاقتصادات المحلية من خلال تعزيز شمولها ودمجها اقتصادياً ومالياً.

وتشير مخرجات التقرير إلى أن حجم اقتصادات الظل في دول مجلس التعاون الخليجي صغير على نحو ملحوظ مقارنةً بالمتوسط العالمي، حيث تمثل الأعمال والأنشطة غير الرسمية 18٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة. وتشير التقديرات إلى أن نشاط اقتصادات الظل يمثل 15٪ من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية، و17٪ في مملكة البحرين، و22٪ في الكويت، و24٪ في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان. وتُعد هذه النسبة أقل بكثير مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ نحو 28٪، ويتماشى ذلك على نحو وثيق مع تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والبالغة نحو 15٪.

وتعليقاً على نتائج التقرير، قال ستيفان أولكاكار، مدير في آرثر دي ليتل الشرق الأوسط: ” يمكن لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي من خلال تحسين عوامل التمكين الرئيسة مثل القوانين واللوائح المنظمة، والرقابة الضريبية المعززة، والخدمات المالية التي يمكن الوصول إليها بسهولة، إضافة إلى تكافؤ الفرص، إرساء أسس قوية لدفع عجلة النمو وتطوير اقتصاداتها الرسمية.

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة وحدها، وظفت الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 86٪ من القوى العاملة في القطاع الخاص لغاية منتصف عام 2020 مساهمة بأكثر من 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وفي الوقت نفسه، تستهدف المملكة العربية السعودية في مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة تصل إلى 35٪ بحلول عام 2030، وبالمثل تستهدف مملكة البحرين نسبة المساهمة لتصل إلى 50٪ بحلول العام نفسه.

دول مجلس التعاون الخليجي تسرّع وتيرة النمو الشامل

وأشار التقرير إلى أن حكومات المنطقة ينبغي عليها اتخاذ نهج منظم ومنسق وتقديم حلول مبتكرة تساهم في تعزيز التكامل على مستوى التصميم والتكنولوجيا والبيانات، إذا ما أرادت النجاح في تطوير منظومة متقدمة وقوية من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتشمل عوامل التمكين الرئيسة لهذه المنظومة وجود إطار قانوني قوي، وضرائب واضحة وشفافة، إضافة إلى اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية، وتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية، وتشجيع الاستثمار، وتمكين الوصول إلى الأسواق، وسن قوانين عمل واضحة وفعالة، وتحسين البنية التحتية الشاملة، ودعم برامج التثقيف والتوعية.