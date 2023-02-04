الشركات الإماراتية والسعودية الناشئة الأكثر استقطاباً للتمويلات

استحوذت الشركات الإماراتية الناشئة على النسبة الأكبر من تمويلات الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وبنسبة 90,2% من إجمالي التمويلات البالغة 102,7 مليون دولار في شهر كانون الثاني / يناير الماضي، تليها الشركات السعودية بنسبة 5,6% من التمويلات، كما ورد في تقرير “الموجز الرقمي“.

واستحوذت الشركات الإماراتية الناشئة على النسبة الأكبر من عدد الشركات التي استقطبت تمويلات وهي 54,5% تليها الشركات السعودية بنسبة 13,6% ثم المصرية بنسبة 9,1%.

واستقطبت 22 شركة ناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تمويلات بقيمة 102.7 مليون دولار أمريكي خلال شهر كانون الثاني / يناير الماضي، بالإضافة إلى 3 ملايين دولار كديون لشركة ناشئة واحدة، وهي كرم سولار”.

ويعتبر هذا الرقم أقل من نصف قيمة التمويل الذي تم جمعه في يناير 2022 والذي بلغ 272.8 مليون دولار.

وجمعتMNT-Halan، منصة التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية التي تتخذ من مصر مقراً لها، تمويلاً بقيمة 400 مليون دولار من تمويل الأسهم والديون مما رفع قيمتها إلى أكثر من مليار دولار وذلك من “شيميرا للاستثمار” (الإمارات) ومؤسسة التمويل الدولية. وتألفت الجولة من 260 مليون دولار في تمويل أسهم، و 200 مليون دولار من “شيميرا للاستثمار” وحدها مقابل 20% من حقوق الملكية، و 40 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية، و 140 مليون دولار إضافية من خلال إصداري سندات مؤمنة من خلال بنوك مقرها مصر في غضون عام 2022. تم تشكيل MNT-Halan بعد إبرام اتفاقية مقايضة أسهم بين حالاً و MNT في عام 2021 لتشكيل الشركة الجديدة. وكانت حال قد أوقفت عمليات حجز الرحلات في عام 2021 وركزت جهودها على التكنولوجيا المالية، وتقول أنها الآن تخدم 5 ملايين عميل في مصر.





استثمارات سريعة

استثمارات في شركات ناشئة عالمية

جمعت Paradigm، وهي شركة لتكنولوجيا التجارب السريرية تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، تمويل بقيمة 203 ملايين دولار من السلسلة “أ” من “مبادلة للاستثمار”، مقرها أبوظبي، ومستثمرين عالميين آخرين. تأسست الشركة الناشئة في عام 2022 ويشكل هذا البيان إطلاق أعمالها. تعمل الشركة على تطوير منصة تساعد على تحسين وصول المرضى إلى التجارب السريرية.

جمعت Precision Neuroscience Corporation، وهي شركة تعمل بواجهة الدماغ والحاسوب (BCI) مقرها الولايات المتحدة، 41 مليون دولار في تمويل من السلسة “ب” من مبادلة للاستثمار ومستثمرين عالميين آخرين. تأسست الشركة في عام 2021 وتعمل على الحد الأدنى من التدخل الجراحي لواجهة الدماغ والكمبيوتر المصممة لتكون قابلة للإزالة بأمان وقادرة على معالجة كميات كبيرة من البيانات. الشريك المؤسس كان جزء من الفريق المؤسس التنفيذي لشركة Neuralink.