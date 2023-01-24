كشفت دراسة بحثية حديثة نشرها المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع “مارش ماكلينان” المتخصصة بتقديم الخدمات الرائدة عالمياً في مجال المخاطر والاستراتيجيات والأشخاص، الإثنين، أن أزمة تكاليف المعيشة، والتضخم المرتفع المستمر، والصدمات الشديدة في أسعار السلع تعد أكبر ثلاثة تهديدات خطيرة قصيرة المدى لاستمرارية الأعمال والنمو الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك وفق فريق وطني ضم كبار المديرين التنفيذيين.

وأوضح التقرير، بحسب بيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، أن الشركات في دولة الإمارات تواجه مخاطر حقيقية ناجمة عن طول أمد أزمة تكاليف المعيشة التي تشمل ارتفاع تكاليف سلاسل التوريد، وارتفاع الأجور، وانهيار القدرة الشرائية للمستهلكين.

وتخشى الشركات أيضاً من آثار التضخم المرتفع المستمر، وانخفاض استثمارات القطاع العام، إلى جانب النقص في السلع العامة، والثروة البشرية. كما أن الصدمات الشديدة في أسعار السلع، المصنفة كثالث أكبر خطر على الشركات الإماراتية، ستعمل على تقويض سلاسل التوريد العالمية وزيادة التضخم في السلع والخدمات.

ويفيد التقرير أنه على الرغم من أن نافذة اتخاذ الإجراءات تجاه أخطر التهديدات طويلة الأمد للشركات، على وشك أن تقفل، إلا أن تنسيق الجهود للتخفيف من حدة المخاطر يمكن أن يساعد الشركات على الاحتفاظ بحصتها السوقية، وحماية سمعتها، والاستفادة من الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده المنطقة.

ولم يكتف التقرير بالمقابلات التي أجراها مع أكثر من 12,000 مدير تنفيذي، بل ذهب إلى أبعد من ذلك في أخذ آراء ما يزيد على 1,200 من خبراء المخاطر العالمية وصناع السياسات وقادة الصناعة، حيث رسم، عبر ثلاثة أطر زمنية، صورة جديدة، ولكن تبدو مألوفة على نحو غريب، لمشهد المخاطر العالمية، مع مواجهة العالم للعديد من هذه المخاطر الموجود مسبقاً، والتي بدت في السابق وكأنها تتراجع.

وأظهرت الدراسة أن جائحة كوفيد-19، والصراع الأوروبي وضع التنافس الجيوسياسي على الموارد الاستراتيجية، والمواجهة الجغرافية الاقتصادية، وفشل تدابير الأمن السيبراني، في مقدمة اهتمامات قادة الأعمال البارزين في دولة الإمارات، الأمر الذي أوجد مخاطر لاحقة مثل مخاطر الصراعات، والركود، وأزمة الديون المتزايدة، واستمرار أزمة تكلفة المعيشة، والمجتمعات المستقطبة من خلال التضليل والمعلومات المضللة، والفجوة في اتخاذ إجراءات مناخية سريعة، وحرب جيو اقتصادية محصلتها صفر.

وقال براد سيمبسون، مدير إدارة المخاطر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مارش “وجدنا من خلال هذا التقرير أنه بالنسبة لغالبية المسؤولين التنفيذيين الذين تمت مقابلتهم في دولة الإمارات فإن الوضع الطبيعي الجديد الذي أعقب جائحة كوفيد -19 يتسبب بقلق مستمر من الانهيار الاقتصادي نتيجة اجتماع مخاطر التضخم، ومشكلة الديون، وسلاسل التوريد”.

وكشف تقرير المخاطر العالمية 2023 بوضوح أن الجائحة أثرت بشدة على مخاوف المخاطر قصيرة الأجل المتعلقة بفقاعات الأصول وعدم الاستقرار الجيوسياسي المرتبط بالموارد. وهذه العوامل مجتمعة، إلى جانب مخاوف الأمن السيبراني وفشل الإجراءات المناخية، ترسم صورة من عدم الارتياح وعدم اليقين في شتى مناحي الاقتصاد الوطني”.

وقال هاندي بيلغيسو، كبير مستشاري إدارة المخاطر في الشرق الأوسط وإفريقيا، مارش: ” في الوقت الذي ينبغي فيه على المؤسسات في دولة الإمارات مضاعفة جهودها للتكيف، قد تؤدي الرياح الاقتصادية المعاكسة إلى تقييد قدرتها على القيام بذلك. ويجب على هذه الشركات، التي تواجه ظروف جغرافية اقتصادية صعبة ومتزايدة، التركيز أكثر في التعامل مع المخاوف على المدى القريب، وتطوير استراتيجيات كفيلة بأن تضعها على المسار الصحيح في مواجهة المخاطر طويلة الأجل والتغييرات الهيكلية.”

النتائج الخمس المستخلصة للشركات

يحث التقرير اللجان التنفيذية للشركات في دولة الإمارات على اعتماد مجموعة من التدابير للتخفيف من حدة المخاطر من خلال رفد قادة الأعمال بخارطة طريق لتعزيز التكيف والقدرة على المواجهة، بما في ذلك:

1- وعي أكبر بتأثير الخلافات الجيوسياسية على الاقتصاد، ومزايا السوق، وارتفاع التكاليف.

إن تذبذب أسعار الطاقة، والتضخم المرتفع، والاستقطاب المجتمعي، كلها عوامل تهدد استمرارية الأعمال وتطور السوق، لا سيما بالنسبة للشركات العاملة في أسواق متعددة. وستؤدي زيادة الاستثمارات في مجالات الحرص الائتماني وتدابير تنويع المخاطر إلى تعزيز تكيف الأعمال في مواجهة اضطرابات السوق.

2- الحماية من مخاطر السمعة والمخاطر القانونية من خلال دمج السياسات البيئية والاجتماعية والحوكمة بالأطر المناخية

أدى الوعي المدني المتنامي بأخلاقيات العمل إلى وضع معايير جديدة للحوكمة الجيدة للمناخ في كل من القطاعين العام والخاص. ولعل الاستفادة من أطر عمل مثل “فرق العمل المعنية بالإفصاحات المالية المتعلقة بالطبيعة” و”فرق العمل المعنية بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ”، وكذلك مواكبة القوانين البيئية سريعة التحول، ستكون حاجة ملحة للشركات لتجنب مخاطر السمعة والمسؤولية، وفقدان ثقة المستهلك والمستثمر.

3- الحد من المخاطر المتعلقة بالسمعة والعمليات التشغيلية والقانون من خلال الاستعداد لخروقات البيانات والهجمات الإلكترونية

تتصاعد تكاليف الهجمات الإلكترونية، ومع زيادة الوعي المدني بمتطلبات الخصوصية، فإن الشركات التي تعاني من الهجمات معرضة بشدة لمخاطر السمعة، والتنظيم، والعواقب القانونية للانتهاكات. ومن التدابير الحكيمة لتخفيف المخاطر؛ الالتزام الأكبر باللوائح والقوانين الإلكترونية القائمة، وتعزيز الاستثمارات في بروتوكولات أمن البيانات.

4- الحد من مخاطر القوى العاملة في ظل ضغوط التضخم على الرعاية الصحية والاحتياجات الأساسية

أدت المستويات القياسية للتضخم إلى زيادة الطلب على رفع الأجور، وبالتالي زادت ضغوط التكلفة على الشركات، غير أن الزيادات في الأجور لم تعد كافية للاحتفاظ بالمواهب في أعقاب الجائحة، حيث أشار الموظفون بوضوح إلى تفضيلهم لمزايا أكبر غير مدفوعة الأجر، وترتيبات عمل مرنة. لذلك يجب على الشركات الاستثمار في طرق مبتكرة للعمل من أجل الاستمرار في استقطاب أفضل المواهب.

5- الاستثمار في أطر التكيف الشامل لتوقع الأزمات المستقبلية وتطوير القدرة على التعامل مع الصدمات

قد تظهر الأزمات في أشكال عديدة ومختلفة، وكثيراً ما تضرب دون سابق إنذار، وتؤدي إلى تفاقم الوضع وإنتاج قدر أكبر من عدم اليقين، لذلك بات من الضروري أن تستثمر الشركات في أطر عمل شاملة للحد من المخاطر وكذلك في القدرة على التكيف، وهما أمران يسمحان لها فهم كيفية تراكم التهديدات، ويساعدانها على توقع الاضطرابات، والاستجابة بكفاءة للحد من عمليات التعطيل.

ويعد “تقرير المخاطر العالمية” أحد ركائز مبادرة المخاطر العالمية للمنتدى، والذي يعمل على تعزيز فهم مشترك أكبر للمخاطر العالمية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لتمكين المعرفة المتعلقة بالاستعداد للمخاطر والقدرة على التكيف.

وقالت سعدية زهيدي، المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي: “تهيمن قضايا الطاقة والغذاء والديون والكوارث على مشهد المخاطر قصيرة الأمد، وأولئك الأكثر ضعفاً فعلياً هم الذين يعانون، فعندما تتوالى الأزمات تتسع بسرعة قاعدة أولئك الضعفاء في البلدان الغنية والفقيرة على حد سواء. ويجب أن يكون موضوعا المناخ والتنمية البشرية في صميم اهتمامات قادة العالم، حتى وهم في خضم مكافحة الأزمات الحالية، ولا بد من تضافر الجهود والتعاون لأنهما السبيل الوحيد للتقدم إلى الأمام.”

كما يعرض التقرير موضوع التنافس على الموارد، وهو نطاق محتمل للمخاطر البيئية والجيوسياسية والاجتماعية والاقتصادية المتداخلة؛ والمتعلقة بالعرض والطلب على الموارد الطبيعية، بما في ذلك الغذاء والمياه والطاقة.