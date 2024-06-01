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الشرق الأوسط يحافظ على أضخم احتياطي نفط خام رغم الاكتشاف النفطي الهائل مؤخرا

أصبحت القارة القطبية الجنوبية ثاني منطقة بعد الشرق الأوسط بأضخم احتياطي نفطي بعد اكتشاف روسي الشهر الماضي

فريق التحرير by فريق التحرير

تتصدر منطقة الشرق الأوسط بقرابة 871 مليار برميل نفط خام من الاحتياطي النفطي المؤكد في عام 2022 بحسب أحدث تقرير سنوي لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، فيما يقدر حجم احتياطي النفط المكتشف في القارة القطبية الجنوبية مؤخرا بـ 511 مليار برميل، كثاني أكبر احتياطي من النفط الخام في تلك المنطقة في العالم، ويمثل هذا أيضًا ضعف الاحتياطي المعروف تقريبًا. تبرز احتياطيات المملكة العربية السعودية، الدولة التي تمتلك ثاني أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم (بعد فنزويلا، التي تعد احتياطياتها كثيفة وأكثر صعوبة في المعالجة، وبالتالي أقل ربحية).

واكتشفت روسيا احتياطيات نفطية هائلة في القارة القطبية الجنوبية بواسطة سفن الأبحاث الروسية في بحر ويديل، وهو جزء من منطقة القطب الجنوبي وتشير التقديرات إلى أن الاحتياطيات المكتشفة تحتوي على حوالي 511 مليار برميل من النفط

ومع ذلك، فإن استغلال الهيدروكربونات في القارة القطبية الجنوبية يخضع لحظر شامل منذ التوقيع على معاهدة أنتاركتيكا في عام 1959 (التي دخلت حيز التنفيذ في عام 1961)، وظلت القارة مخصصة للأنشطة السلمية فقط، وقد لا تصبح “مسرحًا أو موضوعًا للنزاعات الدولية”. ولذلك فإن القارة القطبية الجنوبية تستخدم بشكل رئيسي للأغراض العلمية، وخاصة للبحث في مجال تغير المناخ. ويوضح هذا الرسم البياني، حصص مناطق العالم من احتياطي النفط

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فريق التحرير

فريق التحرير

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