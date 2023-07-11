الشرق الأوسط يتصدر حركة تعافي السفر في العالم

سجّلت شركات الطيران في الشرق الأوسط زيادة بنسبة 30.8% في حركة المسافرين خلال شهر أيار / مايو الماضي مقارنةً بشهر مايو من العام الماضي، بينما ارتفعت السعة بنسبة 25% وازداد عامل الحمولة بواقع 3.6 نقطة مئوية إلى 80.2%، كما جاء في أحدث بيانات حركة السفر الجوي الصادرة عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا).

وتصدرت منطقة الشرق الأوسط منحنى التعافي في العالم مع تجاوز حركة المسافرين فيها لشهر مايو المستويات المسجلة عام 2019 بواقع 17.2%، وسط استمرار النمو القوي في مستويات الطلب على الرحلات الجوية.

وارتفع إجمالي حركة السفر الجوي (ويُقاس بإيرادات الركاب لكل كيلومتر) في مايو 2023 بنسبة 39.1% مقارنةً مع الشهر ذاته من العام الماضي، بينما وصلت النسبة الإجمالية لحركة المسافرين على مستوى العالم إلى 96.1% من المستويات المسجلة في مايو 2019 قبل جائحة كوفيد-19.

وانتعشت حركة السفر المحلية في مايو 2023 بنسبة 36.4% مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وتجاوز إجمالي حركة السفر المحلية في مايو الماضي النسبة المسجلة خلال الشهر ذاته من عام 2019 بواقع 5.3%. ويعتبر هذا الشهر الثاني على التوالي الذي تواصل فيه حركة السفر المحلية مسارها التصاعدي بشكل يتجاوز المستويات المسجلة قبل جائحة كوفيد.

وارتفعت حركة السفر الدولية بواقع 40.9% قياساً بشهر مايو 2022، حيث سجلت جميع الأسواق معدلات نمو قوية، وفي مقدمتها شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وبلغت إيرادات الركاب لكل كيلومتر للرحلات الدولية في مايو 2023 نسبة 90.8% من المستويات المسجلة في مايو 2019، حيث نجحت شركات الطيران في الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية في تجاوز المستويات المحققة قبل جائحة كوفيد-19.

وارتفع عامل الحمولة الإجمالي للقطاع بنسبة 81.8%، وفي مقدمته شركات الطيران في أمريكا الشمالية بواقع 86.3%.

وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا): “شهدنا ارتفاعاً كبيراً في حركة السفر الجوي خلال شهر مايو، لا سيما مع اكتمال حجوزات الطائرات ووصول متوسط عامل الحمولة إلى 81.8%. كما وصل النمو المسجل في الأسواق المحلية إلى المستويات المسجلة قبل جائحة كوفيد-19. ووصل الطلب الدولي إلى نسبة 90.8% من المستويات المسجلة قبل الجائحة وخاصة خلال هذه الفترة مع اقتراب موسم السفر الصيفي”.