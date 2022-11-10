الشرق الأوسط الأخضر.. كيف تقود السعودية ومصر والإمارات مستقبل المنطقة المناخي؟

يجمع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية مسار واحد يؤسس لمستقبل واعد للمنطقة، عبر مبادرات تتعلق بالطاقة النظيفة والتنمية المستدامة ومواجهة التغيرات المناخية كسبيل لتحقيق أعلى معايير جودة الحياة.

وفي سياق هذا المسار أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، انطلاق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر على هامش قمة “كوب 27”.

رسائل السعودية

في كلمة ولي العهد السعودي أمام قمة المناخ بشرم الشيخ كشف رسائل وأهداف المملكة من وراء تلك المبادرة وفقا لرؤية 2030 في عدة بنود أهمها:

مبادرة الشرق الأوسط الأخضر تسعى لخفض الانبعاثات الكربونية.

تسعى المملكة إلى إنتاج 50% من الكهرباء بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2030.

سيتم إزالة 44 مليون طن من الانبعاثات الكربونية بحلول 2035.

المملكة تستهدف الوصول للحياد الصفري في 2050.

المملكة تستهدف إيجاد حلول من أجل توفير أنظمة طاقة أكثر استدامة.

ومنذ استضافة المملكة للقمة الأولى لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر في الرياض في 25 أكتوبر 2021، وسعيا لتحقيق أهداف المبادرة أطلقت عددا من المشروعات الفرعية لتحقيق توجهها لتحقيق انخفاض كبير في الانبعاثات الكربونية العالمية.

ومن المشروعات الفرعية على هامش مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أطلقتها السعودية وفقا للموقع الرسمي الخاص بالمبادرة:

منصة تعاونية لتسريع تنفيذ مفاهيم الاقتصاد الدائري للكربون.

صندوق استثمار إقليمي مخصص لتمويل الحلول التقنية للاقتصاد الدائري للكربون.

أربعة مراكز إقليمية، الأول لاحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، والثاني للتنمية المستدامة لمصايد الأسماك، والثالث للتغير المناخي، والرابع للإنذار المبكر بالعواصف.

برنامج بذر سحابي إقليمي يهدف إلى زيادة معدّل هطول الأمطار بنسبة 10-20%.

مبادرة إقليمية لحلول الوقود النظيف لأغراض الطهي.

الإمارات ومبادرة الحياد المناخي 2050

تتخذ دولة الإمارات بدورها خطوات ومبادرات عديدة للحد من ظاهرة التغير المناخي عن طريق خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، والغاز الطبيعي المحروق، وزيادة فعالية واستثمارات الطاقة النظيفة، ضمن مشاركاتها في الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي للقضاء تدريجيًا على المواد المسببة لتآكل طبقة الأوزون.

وتاتي على رأس تلك الجهود الإماراتية المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، وفقا للبوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات فإنها المبادرة تمثل محركاً وطنيا يهدف إلى خفض الانبعاثات والحياد المناخي بحلول 2050، مما يجعل الإمارات أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعلن عن هدفها لتحقيق الحياد المناخي.

مبادرات وطنية

وضعت الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، عدة مؤشرات لضمان التنمية المستدامة للبيئة وزيادة كفاءة الموارد دون التأثير على البيئة بشكل سلبي، وفي السياق توالت المبادرات الإماراتية الوطنية لتحقيق تلك الرؤية وشملت:

• التحكم في الانبعاثات تحت مظلة مشاريع آلية التنمية النظيفة.

• اعتماد تكنولوجيا الزراعة المائية لمكافحة الآثار الجوهرية لتغير المناخ في النظم البيئية الطبيعية.

• تقليل الانبعاثات الناتجة من إشعال الغاز الطبيعي.

• المشاركة ودعم اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون.

• إطلاق العديد من البرامج المبتكرة لزيادة كفاءة الطاقة وفاعليتها.

• إطلاق مُبادرة مصدر بتخصيص إمارة أبوظبي لأكثر من 15 مليار دولار أمريكي لبرامج الطاقة المتجددة.

• التقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون كإحدى وسائل التصدي لظاهرة التغير المناخي.

مصر والاقتصاد الأخضر

تعمل مصر على إقامة مشاريع للاستخدام الذكي للموارد الطبيعية، ولضمان موارد طبيعية للأجيال القادمة، والمحافظة عليها من الإهدار أو التلوث.

ورغم أن مصر من أقل الدول المشاركة في الانبعاثات الكربونية لكنها من أكثر الدول المهددة بأخطار تغير المناخ، ولذلك تعمل مصر على مجموعة محاور، مثل تدشين مشروعات إنتاج الطاقة وتنمية الموارد المائية، وتطوير البنية التحتية وإنشاء مدن جديدة خضراء وتطوير الريف.

جهود مصر في مواجهة التغيرات المناخية

حسب الموقع الرسمي لقمة المناخ التي تستضيفها مصر حاليا فإن الدولة قامت بعدد من الخطوات لتحقيق رسالتها وتوجهاتها نحو مواجهة التغيرات المناخية ضمن الجهود الدولية في هذا المجال وشملت:

• استثمرت 20 مليار دولار في مشاريع إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة

• أنشأت مشروع محطة بنبان بأسوان والتى تعتبر من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم

• أنشأت أكبر تجمعات الرياح في العالم في راس غارب وتم تصنيفها كأفضل مشروع للطاقة والصناعة فى العالم

• تستهدف مصر بحلول عام 2035 أن تنتج 40 % طاقة نظيفة ومتجددة من الطاقة التى تستخدمها

• ضخ استثمارات تصل لـ50 مليار دولار لتطوير البحيرات مثل بحيرات ناصر، والبرلس والبردويل

• أنشأت أكبر محطة معالجة مياه ثلاثية فى العالم تستهدف من خلالها استصلاح 500 ألف فدان لتنمية سيناء

• إطلاق سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار، للمرّة الأولى في أفريقيا والشرق الأوسط

• الاستثمار في عددٍ من المشروعات الخضراء مثل مشروع انتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء.