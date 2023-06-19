لماذا يحتاج الشرق الأوسط إلى المزيد من الطواقم الطبية العاملة في البيئات القاسية؟

تشهد منطقة الشرق الأوسط عاماً مميزاً، حيث تعتزم دولة الإمارات العربية المتحدة استضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. وبادرت دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية بإرسال رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية، كما تعهدت دول مجلس التعاون الخليجي بالوفاء بالتزاماتها المتمثلة في تقديم المساعدات الإنسانية لمناطق الصراعات والمناطق المنكوبة في جميع أنحاء العالم. هذا وازداد عدد أفراد المنطقة الذين يشرعون في عقد رحلات استكشافية إلى البيئات القاسية بدءاً من جبال الهيمالايا، مروراً بدلتا الأمازون، ووصولاً إلى القمم الجليدية القطبية أكثر من أي وقت مضى.

وقد تبدو تلك العوامل الأربعة غير مرتبطة، إلا أنها تتشارك في نسيج واحد حيث تُؤدي جميعها إلى زيادة الطلب والحاجة إلى الاستعانة بمجموعة من الأطباء المهنيين المتخصصين والقادرين على تنفيذ عمليات إنقاذ إنسانية في أكثر الأماكن خطورة وقسوة في العالم. ولإيضاح الأمر بصورة أبسط، يمكن القول أن منطقة الشرق الأوسط بحاجة إلى المزيد من الطواقم الطبية في تلك البيئات القاسية.

وطب البيئات القاسية هو مصطلح استخدمته للمرة الأولى عام 2002 رغبةً في وصف ممارسة الطب في البيئات النائية والقاسية والمُفعمة بالتحديات. وتندرج تحت هذه البيئات تلك الناتجة عن زيادة حدوث الظروف الجوية القاسية التي تنجم عن أزمة التغير المناخي مثل مناطق الفيضانات أو المناطق التي دمرتها حرائق الغابات مثل كندا في الأسابيع الأخيرة، وتتضمن كذلك عدة مناطق تشهد نزاعات حول العالم، حيث يتعرض الأبرياء للإصابة والموت، كتلك التي تأثرت مؤخراً بالزلزال المدمر حول الحدود التركية السورية. وعلى عكس التيار، فقد شملت تلك البيئات عدداً متزايداً من الرحلات الاستكشافية التي تم القيام بها طواعيةً من خلال الأفراد الذين يسعون إلى تحدي أنفسهم.

وفي ظل التوسع الذي تشهده برامج الفضاء في كل من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، يجدر بنا تذكر أنه بمجرد مرورنا عبر الغلاف الجوي، ندخل إلى عالم تسوده المخاطر من كافة الجهات. فكل شيء بمعنى الكلمة يسعى لقتلنا، بدءاً من نقص الأكسجين، وصولاً إلى تفاوتات الحرارة والبرودة الشديدة، والضغوط الجوية التي لا يُمكننا تحمّلها، بالإضافة إلى تأثير الإشعاع القمري. وفي هذا السياق، يأخذ استكشاف الفضاء مصطلح البيئة المعادية إلى مستوى عالمي آخر.

وتقع على عاتقنا مسؤولية كبيرة تجاه ضمان حماية الأفراد في هذه البيئات ورعايتهم، ومن الواضح أن تقديم الرعاية الطبية لمثل هذه الحالات يتطلب تواجد أطباء وممرضين ومسعفين مختصين ومُدربين بأعلى المستويات.

ولا يقتصر عملنا في مؤسسة “وورلد إكستريم ميديسين” على تدريب الأطباء المهنيين على تقديم الرعاية في حالات الطوارئ وإغاثة الأفراد، بل نتطلع إلى تدريبهم على “تطبيق الممارسات الطبية الصحيحة في البيئات القاسية”. فعلى سبيل المثال، لا يحتاج الأشخاص الفارون من الأوضاع الناجمة عن الحروب والكوارث الطبيعية إلى تلقي رعاية طبية طارئة لما أصابهم بسبب اندلاع الحروب أو نشوب حرائق الغابات فحسب، بل يحتاجون أيضاً إلى تلقي رعاية قياسية لحالاتهم الطبية الراهنة. فإذا كانوا مصابين بداء السكري، فسيحتاجون إلى الأنسولين. وإذا كانوا مصابين بمرض السرطان، فسيحتاجون إلى تلقي العلاج الكيميائي. وإذا كن حوامل، فسيحتجن إلى الخضوع لعمليات ولادة.

وعليه، ينبغي أن نتبنّى مجموعة خاصة من المهارات والتي يتعذر وجودها داخل بيئات المستشفيات التقليدية بغرض توسيع نطاق العناية خارج نطاق الرعاية السريرية، حيث لا توجد سجلات طبية ولا لغة مشتركة، والوصول إلى الأدوية والمعدات الطبية هو أمرُ شاق في أحسن الأحوال أو تعذر الحصول عليهم في أسوئها.

وهذا هو السبب وراء عودة هؤلاء الأطباء الذين خضعوا لتدريب طبي في البيئات القاسية إلى وظائفهم اليومية مزودين بمجموعة جديدة من المهارات المطلوبة للغاية التي يمكن نقلها، مثل حل المشكلات والعمل الجماعي وتحسين التواصل والقدرة على التكيف. وفي مجمل الأمر، يساعد طب البيئات القاسية الأفراد على تأدية مهامهم بصورة أفضل، وغالباً ما يوفر إحساساً متجدداً بتحقيق الهدف والشغف من مهنتهم.

وبالرغم من وجود مجموعة مختارة من الأطباء المدربين العاملين في البيئات القاسية في المنطقة، فإن هذا لا يكفي لتلبية الطلبات المتزايدة التي تفرضها تلك الديناميكية المتطورة، وهو أحد أسباب حرصنا الشديد على توسيع دورة ماجستير العلوم في طب البيئات القاسية المطروحة حالياً في المملكة المتحدة في جامعة إكستر، وشهادة الدراسات العليا في طب البيئات القاسية في الولايات المتحدة في جامعة نورث إيسترن، في المنطقة.

وإنني أؤمن بأنه نظراً لتقارب هذه العوامل الأربعة المذكورة: تغير المناخ، والدعم الإنساني الإقليمي، واستكشاف الفضاء، وزيادة الرحلات الاستكشافية الشخصية، إن هذا الطلب لن يقتصر على التطور فحسب، بل سيزداد بشكل متسارع. وباختصار، كما قلت في مستهل حديثي، تحتاج منطقة الشرق الأوسط إلى المزيد من الطواقم الطبية في البيئات القاسية.

البروفيسور مارك هانافورد، دكتوراه في العلوم، وهو المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة “وورلد إكستريم ميديسين”، والمؤتمر العالمي للطب في البيئات القاسية، وقد انتقل مؤخراً إلى دولة الإمارات بعد حصوله على التأشيرة الذهبية. وهو أستاذ فخري ورائد بحري، ويُمكنكم التواصل معه عبر موقع لينكد إن.