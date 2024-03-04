الشرقية تقر تعزيزات مالية لتمويل التوسع وتحسين الربحية

وافقت الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة الشرقية (إيسترن كومباني) على استخدام 770 مليون جنيه من الاحتياطيات لزيادة رأس المال المصدر إلى 3 مليارات جنيه وتوزيع أسهم مجانية على المساهمين، وإبرام اتفاقيات تسهيلات ائتمانية بـ400 مليون دولار لاستيراد المواد الخام وذلك خلال اجتماع عقد مساء اليوم الاثنين.

وفي ما يلي أبرز القرارات:

تخصيص مبلغ 770 مليون جنيه من الاحتياطيات لانتفاء الغرض منها، وذلك لزيادة رأس المال المصدر من 2.23 مليار جنيه إلى 3 مليارات جنيه. سيتم توزيع هذه الزيادة على المساهمين القدامى بواقع 0.345 سهم لكل سهم.

اعتماد فتح اعتمادات مستندية لموردي الشركة لاستيراد المواد الخام التبغية وغير التبغية ومستلزمات الإنتاج بمبلغ 400 مليون دولار من البنوك المحلية، لضمان استمرارية الإنتاج وتحقيق مستويات عالية من الكفاءة.

إقرار إبرام اتفاقيات ائتمانية مع بنوك خارجية في صورة خطابات ضمان بمبلغ 200 مليون دولار لصالح البنوك المحلية المصدرة للاعتمادات المستندية، وتعزيز ثقة المؤسسات المالية في قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها.

تعيين حسين سعد زغلول ليحل محل الراحل محمد جمال محرم بصفته التالي له في عدد الأصوات بناءً على نتائج الانتخابات الأخيرة، وفقًا لنص المادة 86 من قانون 159 لسنة 1981، وذلك لضمان استمرارية العمل بكفاءة وفعالية.

وركزت الجمعية العامة غير العادية على تعزيز بنية رأس المال للشركة، وشملت قراراتها:

اعتماد زيادة رأس المال المصدر من 2.23 مليار جنيه إلى 3 مليارات جنيه، لتعزيز قدرة الشركة على تمويل خططها التوسعية وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

رفع رأس المال المرخص به من 3 مليارات جنيه إلى 15 مليار جنيه، لضمان مرونة الشركة في التكيف مع متغيرات السوق وتلبية احتياجاتها المستقبلية.

تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي ليتوافق مع الزيادة في رأس المال، وذلك لضمان شفافية الإجراءات وحماية حقوق المساهمين.

توزيع أسهم زيادة رأس المال على كل من شركة غلوبال للاستثمارات القابضة المحدودة (900 مليون جنيه) والشركة القابضة للصناعات الكيماوية (628.5 مليون جنيه) وآخرون (1.471 مليار جنيه)، لتعزيز قاعدة المساهمين وتوسيع قاعدة ملكية الشركة.

تفويض مجلس الإدارة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لزيادة رأس المال لسداد ما قد ينشأ من التزامات على الشركة للبنوك المصدرة لخطابات الضمان (200 مليون دولار)، وذلك لضمان قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية.