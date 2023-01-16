أوقفت السلطات الإيطالية في باليرمو أخطر المطلوبين بين رجال المافيا الإيطالية، ماتيو ميسينا دينارو المتحدر من صقلية، بعد تواريه على مدى ثلاثين عاما، على ما أعلن نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني اليوم الاثنين.

ويُعتبر ماتيو ميسينا دينارو (60 عاماً)، خليفة للقائدين التاريخيين الرئيسيين لمافيا صقلية (“كوزا نوسترا”)، توتو رينا وبرناردو بروفنزانو، اللذين توفيا في السجن عامي 2016 و2017.

وقال سالفيني في رسالة عبر تطبيق واتساب “بعد 30 عاماً من الهروب، جرى توقيف الزعيم الرئيسي (لمافيا صقلية) ماتيو ميسينا دينارو. بعاطفة كبيرة، أشكر نساء الدولة ورجالها الذين لم يستسلموا أبداً، مؤكدين على القاعدة التي تفيد بأنه عاجلاً أم آجلاً، حتى أكبر المجرمين المتوارين لن يفلتوا من التوقيف”.

الشرطة الايطالية تصطاد أخطر رجال مافيا كوزا نوسترا pic.twitter.com/wTo4RLfLOE — أريبيان بزنس (@AB_Arabic) January 16, 2023

واختتم سالفيني كلامه قائلاً “إنه يوم جميل لإيطاليا، ويمثل تحذيراً للمافيا بأن المؤسسات وأبطالنا في الزي العسكري لا يستسلمون أبداً”.

وقال الجنرال في قوات الدرك الإيطالية باسكوالي أنجيلو سانتو لوكالة “آجي” الإيطالية “اليوم، في السادس عشر من كانون الثاني/يناير، أوقفت قوات الدرك (…) المطلوب الهارب ماتيو ميسينا دينارو داخل منشأة صحية في باليرمو حيث ذهب للخضوع لعلاجات سريرية”.

ويحتل ماتيو ميسينا دينارو، المولود في نيسان/أبريل 1962 قرب تراباني في صقلية، المرتبة الأولى على قائمة وزارة الداخلية لأخطر ستة مطلوبين متوارين في إيطاليا.

وكان حُكم على دينارو غيابياً بالسجن مدى الحياة بتهمة القتل. لكنّ الصورة الوحيدة المعروفة له تعود إلى أوائل تسعينيات القرن الماضي.

لسنوات عدة، شارك المئات من عناصر الشرطة والدرك في مطاردة الهارب الإيطالي الأكثر شهرة.

ومنذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ضاعفت الشرطة الإيطالية عمليات الاعتقال ومصادرة الممتلكات في محيطه، في استراتيجية عزل استغرقت قرابة 20 عاماً لتؤتي ثمارها، في دلالة على حجم شبكة الدعم التي كانت تحيط به.

خليفة لقائدي كوزا نوسترا

ويُعتبر ماتيو ميسينا دينارو خليفة للقائدين التاريخيين الرئيسيين لمافيا صقلية “كوزا نوسترا”، توتو رينا وبرناردو بروفنزانو، اللذين توفيا في السجن عامي 2016 و2017.

وصدر حكم على ميسينا غيابياً بالسجن المؤبد في عام 2020، بتهمة القتل العمد.

وجاء اعتقال ميسينا بعد اعتقالات عديدة لقيادات مافيا “كوزا نوسترا”، ضمنها عملية ضخمة في فبراير 2021 أسفرت عن توقيف 20 شخصاً في باليرمو وأغريجنتو ومدن أخرى في صقلية.

وفي مارس 2018، أعلنت الشرطة الإيطالية اعتقال 12 من أهم المقربين من ماتيو ميسينا دينارو. وفي أبريل من العام ذاته، أعلنت إدارة مكافحة المافيا الإيطالية اعتقال 22 آخرين من أهم المقربين من ميسينا دينارو في صقلية.

ومنذ عام 2000 زادت الشرطة الإيطالية من الاعتقالات ومصادرة الأملاك للعاملين في حاشية ميسينا، ضمن استراتيجية لعزله واعتقاله استغرقت قرابة 20 عاماً لتؤتي ثمارها، في دلالة على حجم شبكة الدعم التي كانت تحيط به.

تساقط الزعماء

وشهد مطلع العام الماضي، الإعلان عن القبض على جيواتشينو جامينو الذي يعد واحداً من أخطر عناصر عصابة المافيا “ستيدا” في صقلية، بعد أن ظل هارباً لنحو 20 عاماً.

وفي مطلع 2021 تم الإعلان عن وفاة رافاييلي كوتولو الملقب بـ”البروفيسور”، وهو أحد أكثر زعماء مافيا نابولي دموية في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، عن 79 عاماً جراء تعفن الدم، على ما أفادت الصحافة الإيطالية، في حينه.

وفارق رافاييلي كوتولو الحياة في أحد مستشفيات مدينة بارما بمقاطعة إميليا-رومانيا في شمال إيطاليا بعدما أمضى أكثر من 57 عاماً في السجن.

وفي مايو 2021، أُعلن في البرازيل عن نتائج تعاون بين المحققين الإيطاليين والبرازيليين أفضى للإطاحة بزعيم مافيا منطقة كالابريا الإيطالية، المسمى روكو مورابيتو (54 عاماً) بعد أن اعتقلته الشرطة البرازيلية في مدينة جواز بيسوا شمال شرقي البرازيل، حيث بدأت روما إجراءات محاكمته فوراً.

وأشارت الشرطة المحلية في مدينة برازيليا إلى أن زعيم المافيا الذي فرّ قبل عامين من سجن في الأورواجواي ليتوارى في شمال البرازيل، أوقف مع “إيطالي آخر” كان متوارياً مع روكو مورابيتو.

كما شهد نوفمبر 2021، أكبر محاكمة من نوعها للمافيا الإيطالية منذ عقود، حيث أصدرت محكمة إيطالية أحكاماً على 70 عضواً من جماعة المافيا “نادرنجيتا” في المرحلة الأولى من محاكمة 355 متهماً بالانتماء للمافيا أو مسؤولين متواطئين مع أعمال المافيا الإجرامية في إيطاليا.