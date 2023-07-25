الشرطة الأمريكية تمنع إيلون ماسك من تغيير يافطة مقر تويتر الرئيسي

اعترضت الشرطة الأمريكية في سان فرانسيسكو عمليات تغيير العلامة التجارية في يافطة المقر الرئيسي لشركة تويتر مما أوقف العملية ليبقى حرفين فقط من اسم تويتر مع شعار الطائر على مكاتب الشركة بعد إيقاف الشرطة لأعمال إزالة علامة تويتر Twitter بسبب عدم وجود التصاريح التي تخول العمال إزالة الشعار واستبداله بإكس، وفقا لتقارير صحفية .

وكان العمال قد شرعوا بإزالة كلمة Twitter وشعار الطائر الأزرق للشركة من لافتة خارج مكاتب الشركة بعد أن قام إيلون ماسك بتغيير اسم منصة الشبكة الاجتماعية إلى إكس X. واعترضت الشرطة على العملية بعد أن تمت إزالة الرمز أت @ والأحرف t و w و i و t و t يوم الاثنين.

وجرى إيقاف العمل بعد استدعاء الشرطة إلى مقر تويتر بسبب”إغلاق للشارع دون إذن”.

كانت اللافتة ، التي يبلغ ارتفاعها ثلاثة طوابق تقريبًا مع وجود ساعة في الأسفل ، رمزًا لمقر الشركة منذ عملها في المبنى في عام 2012.

ووصلت الشرطة بعد تلقي شكوى من موظفي إدارة المبنى ، الذين قالوا إنهم لم يتبلغوا بعملية التغيير.

قال المسؤولون في وقت لاحق إن الوضع كان سوء فهم ، لكن إدارة فحص المباني في سان فرانسيسكو قالت إنها تحدد ما إذا كانت الشركة بحاجة إلى إذن لتغيير الحروف الموجودة على اللافتة. وفقًا لعقد إيجار الشركة ، فإنها تتطلب موافقة خطية من الملاك وشركة العقارات شورنستاين Shorenstein و جي بي مورجان لتغيير اللافتة.

وكان أصحاب العقارات في لندن وسان فرانسيسكو قد رفعوا دعوى قضائية ضد تويتر بسبب إيجار لم يسدد منذ أن اشترى ماسك الشركة مقابل 44 مليار دولار (34 مليار جنيه إسترليني) العام الماضي ، على الرغم من بقاء الشركة في المبنى.

يوم الأحد ، قام ماسك بتغيير شعار تويتر من الطائر الأزرق الذي اشتهر به منذ عام 2012 إلى شعار X الذي تم الحصول عليه من أحد متابعيه على الموقع.

وذكر ماسك إن الشعار الحالي مؤقت وطُلب من الموظفين إزالة الشعار واسم العلامة التجارية داخل المكتب وتم لصق الحرف X على مساحات المكاتب الداخلية للشركة ، مع إعادة تسمية غرف الاجتماعات إلى “eXposure” و “eXult” و “s3Xy” ،

وفقًا لصحيفة New York Times.

يذكر أن ماسك أسس شركة مدفوعات تسمى x.com في أواخر التسعينيات ، ثم اندمجت مع باي بال PayPal بحسبب نيويورك تايمز، ومنذ ذلك الحين أعاد شراء حقوق الموقع وتعهد بتحويل Twitter من شبكة اجتماعية إلى “تطبيق فائق” يسمى X يتضمن المراسلة والمدفوعات والخدمات المصرفية. قال الملياردير يوم الثلاثاء: “كان اسم تويتر منطقيًا عندما كان مجرد تدوينات شخصية تتنقل ذهابًا وإيابًا – مثل تغريد الطيور – ولكن الآن يمكنك نشر أي شيء تقريبًا ، بما في ذلك عدة ساعات من الفيديو، وقال “في الأشهر المقبلة ، سنضيف اتصالات شاملة والقدرة على إدارة عالمك المالي بالكامل. اسم تويتر ليس له معنى في هذا السياق ، لذلك يجب علينا تقديم وداع للطائر “.