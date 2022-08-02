الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي حجر الأساس لنظام رعاية صحية قوي في السعودية

كريم بن حمرالعين، العضو المنتدب ورئيس قسم الرعاية الصحية وعلوم الحياة لدى ألفاريز آند مارسال

علي عياش، مدير أول لدى ألفاريز آند مارسال

بداية من تطوير الرعاية الأولية وصولاً إلى توفير المزيد من الأسرة وإنشاء المدن الطبية في جميع أنحاء المملكة، من المقرر أن يكون للقطاع الخاص دورًا محورياً في الخطط الرامية لتحويل قطاع الرعاية الصحية في لمملكة العربية السعودية.

وبحسب برنامج تحقيق رؤية المملكة 2030، فإن إحدى أبرز أولويات قطاع الرعاية الصحية في المملكة هي تنشيط مشاركة القطاع الخاص من خلال تطوير نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويهدف ذلك إلى تحويل دور وزارة الصحة من مجرد مزود للرعاية الصحية إلى منظم لأجهزتها ونشاطاتها، مع زيادة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الإنفاق على الرعاية الصحية من 25% حاليًا إلى 35% بحلول نهاية هذا العقد.

كما أن الإقبال المتزايد على استثمارات وخبرات القطاع الخاص يعكس أيضًا هدف الحكومة المتمثل في زيادة إمكانات الرعاية الصحية وتقديم نموذج جديد للرعاية استجابةً للتحديات الديموغرافية والاقتصادية الملحة.

ومع توقع تضاعف عدد السكان من كبار السن بحلول عام 2030، يأتي أيضاً احتمال زيادة الأمراض غير المعدية. إذ سيؤدي توسيع التغطية التأمينية الإلزامية إلى تكثيف الضغط على مقدمي الخدمات الصحية في السنوات القادمة. ولذلك تقوم المملكة بتحويل نظام الرعاية الصحية بسرعة كجزء من رؤية 2030، البرنامج الاقتصادي والاجتماعي طويل الأجل للبلاد، لتقليل اعتمادها على عائدات النفط.

كما تسعى المملكة جاهدة لتعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض من خلال تطبيق ممارسات الرعاية الصحية الحديثة مع ضمان الشفافية والاستدامة المالية.

في ضوء ذلك، تدرك الحكومة أهمية متابعة كفاءة الإنفاق وإعادة التوازن في المبادرات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص التي من شأنها تعزيز جودة الخدمات المقدمة للسكان. مع الأخذ في الاعتبار قدرة القطاع الخاص على دفع الكفاءة التشغيلية والخبرة في نماذج الرعاية المبتكرة القائمة على القيمة كأحد المسارات لتحقيق ذلك.

خلق الفرص

في السنوات الأخيرة، سعت الحكومة السعودية جاهدة لوضع الإطار المؤسسي والتنظيمي في مكانه الصحيح لتمكين الاستثمار في الرعاية الصحية وتسريع الخصخصة، مثل التعديل القانوني في عام 2017 على سبيل المثال، الذي سمح بالملكية الأجنبية بنسبة 100% لمؤسسات الرعاية الصحية. وفي عام 2021، صدر قانون مشاركة القطاع العام الذي طال انتظاره ليحدد التغييرات في البيئة التنظيمية التي يتم فيها إجراء الشراكة بين القطاعين العام والخاص ونشاطات الخصخصة.

ومع اعتبار قطاع الرعاية الصحية قطاعاً جاذباً لـمشاركة القطاع الخاص، تدعم هذه التدابير هدفًا آخر من أهداف رؤية 2030، وهو زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بحلول عام 2030 مع تنويع اقتصادها.

ومع ذلك، على الرغم من هذه الجهود الترحيبية، تبقى الحاجة لإطلاق إمكانات مشاركة القطاع الخاص في نظام الرعاية الصحية في المملكة ملحة، والتي تدعو إلى اطلاع السوق على أصول الرعاية الصحية الحالية والمستقبلية وحجم كل فرصة تجارية مما يساهم في تعزيز الشفافية في العمليات التجارية لتمكين الاستثمار الموثوق الذي يدفع مصالح المستثمرين.

بالإضافة إلى أهمية تحسين وتسهيل إمكانية الوصول إلى الهيكل التنظيمي الحالي لنظام الرعاية الصحية، والذي يتضمن هياكل وهيئات متعددة مع أدوار متكررة في كثير من الأحيان، مما يجعل التنقل معقدًا وصعبًا على المستثمرين.

كما تقع الكثير من المسؤولية على عاتق المنظمين، إذ يجب إدارة الخصخصة بشفافية وسلاسة لتجنب إثارة مخاوف لدى متلقي الخدمات الصحية من الجمهور، مما يتطلب المرونة من القطاع الخاص.

ويعد تحديد أولويات التحول الرقمي أمرًا بالغ الأهمية لجذب الجهات الفاعلة في القطاع الخاص التي ستنقل الرعاية الصحية إلى أعلى مستويات أداءها.

وكذلك يتعين تبسيط العمليات الحالية للاستجابة للاحتياجات المتغيرة للقطاع إلى جانب التكيف مع ديناميكيات الصفقات أثناء إنشاء القيمة.

المضي قدماً

أحد الأساليب المقترحة لمواجهة تلك التحديات وزيادة تنشيط استثمار القطاع الخاص في الرعاية الصحية في المملكة، هو طرح منصة استثمار في مجال الرعاية الصحية.

حيث تم تصميم المنصة لتعمل كمركز للمستثمرين الإقليميين والأجانب الذين يتطلعون إلى الاستثمار في القطاع، مما يساعد على تقييم فرص الاستثمار وتوجيههم خلال الصفقات المعقودة وعمليات الاستثمار من البداية إلى النهاية. كما ستستفيد من هذه المنصة الحكومة كسلطة تنظيمية.

وتكمن أهمية هذه المنصة في تمكين من المستثمرين من فهم الأصول الاستثمارية بشكل أفضل، مما يمكنهم من وضع ميزانية رأسمالية واقعية وتقييمات دقيقة لكل أصل.

بالإضافة إلى ذلك، تساعد المنصة في تجنب المخاطر المترتبة على مختلف جوانب عملية الاستثمار. وعند دخول الاستثمارات حيز التنفيذ، يحصل المستخدمون على خدمات أخرى مثل المراقبة المستمرة أو تحسين الأداء أو خدمات الدعم التكنولوجي.

كما تتميز المنصة أيضاً بقدرتها على ربط كل من صناع القرار في الحكومة، والمستثمرين، والأصول مثل المستشفيات، والإدارات داخل المستشفيات أو مراكز الصحة العامة، مما يخلق مزيدًا من الشفافية والثقة لجميع الأطراف المعنية. مما يهدف إلى الاتصال المستمر بين أصحاب المصلحة الخارجيين والداخليين داخل هيكل الرعاية الصحية في سبيل تحفيز الأداء والقدرة على جمع البيانات وتحليلها.

وبالإضافة إلى ذلك، من فوائد المنصة قدرتها على تقييم وتسويق الأصول التي سيتم تعزيزها إلى حد كبير بسبب حداثة منصة الاستثمار. كما ستجذب المستثمرين الإقليميين والأجانب من خلال خلق الشفافية والثقة المتبادلة من خلال عملية استثمار متسقة وواضحة وموثوقة مما يساعد وزارة الصحة لتسريع الانتقال نحو الدور التنظيمي.

تسهيل مشاركة القطاع الخاص من خلال منصة مخصصة من شأنها أن تثمر في كفاءة تقديم الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال توفير آفاق نمو طويلة الأجل للمستثمرين وجذب الاستثمار الأجنبي إلى البلاد.