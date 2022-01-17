الشبكات البديهية: الأساس في المدن الذكية والمستدامة

ريم أسعد، نائب رئيس شركة سيسكو في الشرق الأوسط وأفريقيا

تتعرض البنية التحتية الحضرية والبيئة اليوم إلى ضغوط متزايدة نتيجةً لانتقال المزيد من السكان إلى المدن بهدف الوصول السهل إلى التعليم والوظائف والازدهار الاقتصادي. وبدأ يتزايد الطلب اليوم على الخدمات العامة والمواد الاستهلاكية، كما أصبحت المدن الذكية والمستدامة مسعى حاسماً لدى الجميع.

وتعتبر البنية التحتية للشبكة عنصر أساسي في إنشاء وصيانة وتطوير المدينة المتصلة والواعية بيئياً. ويجعل الاتصال غير المحدود الذي ينقل البيانات بأمان، مختَلَف الابتكارات الهادفة لتحسين الحياة داخل مدننا ممكنة. وتعتمد تقنيات مثل Wi-Fi 6 و5G والذكاء الاصطناعي والسحابة على الاتصال الفعال بالشبكة. ويتعيّن أن تكون مجتمعاتنا المستقبلية في تناغم شامل مع البيئة وأن تنعم الأجيال القادمة بحياة يومية أكثر فاعلية تسير فيها الاستدامة والتقنيات الرقمية جنباً إلى جنب.

وكي نحقق النجاح في جعل كل مدينة ذكية، لا بُدّ من توسيع نطاق الشبكات وتحسينها، مما يوفر اتصالاً بزمن انتقال منخفض لصناع القرار من شأنه أن يُكسبهم قدرة الاطلاع على البينات القابلة للتنفيذ. وسيؤدي استخدام أجهزة إنترنت الأشياء إلى تمكين المدينة من تلقي تحديثات جودة الهواء وتدفق حركة المرور وإدارة النفايات في الوقت الفعلي.

ويّعدّ قادة التكنولوجيا أصحاب المسؤولية الأولى في دفع عجلة التغيير، سواء في عملياتنا الداخلية من خلال تمكين عملائنا وشركائنا من تحقيق أهدافهم الخاصة بالاستدامة عبر منتجاتنا وحلولنا المبتكرة، وأيضاً عبر الطريقة التي نتعاون بها ونُحدث الأثر الإيجابي في المجتمعات الأوسع كي تتمكن من اتخاذ الخطوات الإيجابية.

أثبتت التقنيات الرقمية عندما اتحد العالم في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP26 أنها شريان حياة أساسي، حيث أتاحت منصة Webex التعاونية من سيسكو إجراء الحوارات المهمة بين المندوبين افتراضياً وبشكل مباشر حول القضايا التي ستحدد مسار مستقبل كوكبنا.

وإن نظرنا اليوم إلى مدارسنا أو مستشفياتنا أو أماكن عملنا، سنلاحظ التحول الكبير إلى البيئات الهجينة التي تعد فيها التكنولوجيا المسرع الرئيسي. وإضافةً إلى أنّ هذه البيئات توفر درجة أكبر من الراحة، فهي تتمتع أيضاً بفوائد مالية وأخرى خاصة بالاستدامة. فتوفر الاجتماعات الافتراضية على سبيل المثال، القدرة على استبدال التنقلات اليومية والسفر بهدف العمل. وتوفر أنظمة إدارة المباني الذكية نظرة دقيقة حول مستويات استهلاك الطاقة وتعمل على تحسين الكفاءة.

ونرى في دولة الإمارات العربية المتحدة معرض إكسبو 2020 في دبي الذي يعدّ مثالاً رائعاً لكيفية الاستفادة من أفضل تقنيات العمل بطرق ذكية ومستدامة. وبصفتها الشريك الرسمي للشبكة الرقمية في معرض إكسبو 2020 دبي، أنشأت سيسكو الأساس الذكي الآمن للاتصال عبر شبكتنا القائمة على النوايا، والتي تمتاز بتقنيات دائمة التعلم والتكيف والحماية للحفاظ على استمرارية نشاطات هذا المشروع الضخم.

كما تعمل الشبكة مع عدد من الحلول الأخرى الموجودة في الموقع، بما فيها: تقنية Wi-Fi من سيسكو التي توفر اتصال فائق السرعة وآمن لجميع زُوّار المعرض ومن يديرونه. وقام خلال أول 25 يوم من افتتاح معرض إكسبو 2020 دبي أكثر من 606,200 مستخدم بالاتصال بشبكة Wi-Fi. وشهدنا في الثامن من أكتوبر وحده، أكثر من 50 ألف مستخدم متصل بالشبكة، مما يوضح مدى أهمية توفر الاتصال الموثوق.

وإضافةً إلى تعزيز الاتصال بين الأشخاص وزيادة الكفاءات التشغيلية، تساعد شبكة سيسكو أيضاً في تقليل هدر الطعام في مطاعم إكسبو 2020 وصالات الطعام ومناطق تقديم الطعام الخاصة بالقوى العاملة وتوزيعها على الجمعيات الخيرية المحلية مع توفير الدعم اللوجستي من بنك الطعام الإماراتي طوال مدة الحدث.

وباعتباره البرنامج الأول من نوعه في دولة الإمارات العربية المتحدة، يستخدم برنامج إكسبو 2020 دبي لتجنب هدر الطعام Replate، وهو أحد التقنيات الموثوقة والحديثة لدى سيسكو الخاصة بأتمتة عملية إدارة فائض الطعام وربط المتبرعين بالمؤسسات الخيرية والمجتمعات المحتاجة. علاوة على ذلك، يتتبع البرنامج الأثر البيئي لجميع التبرعات. ويتم استخدام Replate أيضاً لتنبيه بنك الطعام الإماراتي بشأن استلام الطعام في موقع المعرض ويُمكّن سائقي بنك الطعام الإماراتي من توزيع الطعام على المحتاجين بسهولة أكبر.

ومع استعداد دولة الإمارات العربية المتحدة الآن لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28 في عام 2023 وعدد من المشاريع البارزة قيد التطوير التي تتخذ من الاستدامة والتكنولوجيا عناصراً أساسياً في تكوينها، ستستمر الدولة بالارتقاء بمعيار المدن الذكية المستدامة وإلهام الآخرين للعمل لصالح البيئة.