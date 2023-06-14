التقنيات الخضراء المستدامة وتأثيرها المتزايد على الشبكات

يعرب سخنيني، نائب رئيس الأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا جونيبر نتوركس، أعلنت الحكومات في المنطقة، وتحديداً في دول مجلس التعاون الخليجي، عن خططها الاستراتيجية للوصول إلى مستوى الصفر الصافي في الانبعاثات الكربونية أو الحياد المناخي في محاولة لمواجهة هذا الوضع. وتهدف الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان إلى تحقيق ذلك في العام 2050، بينما تتطلع المملكة العربية السعودية، والكويت، والبحرين للوصول إلى هذا الهدف بحلول العام 2060. ونتيجة لذلك، تتعرض المؤسسات العامة والخاصة لضغوط متزايدة للحد من انبعاثات الكربون من خلال زيادة التزاماتها في تغير المناخ.

الشبكات المستدامة هي المستقبل

يمكن لجهات التوريد الملتزمة بالابتكار المستمر للمنتجات أن تقدم بالفعل شبكات مستدامة يتم تصميمها لتحقيق المرونة وقابلية التشغيل البيني والتوسع بما يساعد الشركات على التوسع السريع. ومن شأن ذلك أن يساعد المؤسسات في خفض الانبعاثات الكربونية وتكاليف التشغيل، وذلك من خلال توفير الطرق المبتكرة، بما في ذلك الحلول المتكاملة التي يمكن أن تقلل استهلاك الطاقة بشكل كبير، والحفاظ على برودة الأنظمة من دون الحاجة إلى زيادة استخدام الطاقة ودورة حياة المكونات، بالاعتماد على التصميم المتطور للأجهزة وتقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة.

وحتى نتمكن من إدراك مفهوم الاستدامة في الشبكات بشكل أفضل، يمكننا أن نأخذ شبكات المترو مثالاً على ذلك. وباعتبارها مجالاً جديداً يجمع بين الاتصالات والسحابة الموزعة وتجارب العملاء معاً، يتوقع لشبكات المترو أن تشهد ارتفاعاً بنسبة 500% في حركة المرور في العام 2027. وتكمن المشكلة هنا في أن شبكات المترو التقليدية قد تفشل تحت المتطلبات الشديدة والحاجة إلى التغيير، ومتطلبات الخبرة التي يطرحها التحول الرقمي الهائل، يضاف إلى ذلك طرح خدمات الجيل الخامس. ويكمن الحل للتغلب على جميع هذه التحديات في الاستعانة بأنظمة الشبكات عالية الأداء، والمدعومة بالأتمتة السحابية المعززة بالذكاء الاصطناعي، والمصممة خصيصاً لبناء الجيل التالي من البنية التحتية لسحابة “Cloud Metro”. وتوفر هذه الأنظمة إمكانات خفض استهلاك الموارد الطبيعية بشكل كبير للمساعدة في الحفاظ على الكوكب.

حان وقت العمل

مع أن ظاهرة الاحتباس الحراري تعد على نطاق واسع أكبر تهديد يواجه كوكب الأرض، إلا أنه يمثل في الوقت ذاته فرصة رائعة للتغيير الإيجابي. وتوفر التقنيات الخضراء وسيلة لتحقيق التوافق بين التطور التكنولوجي ومحدودية الموارد الطبيعية.

وبما أن الوقت قد حان لتظافر جهود الجميع، تلعب صناعة تكنولوجيا المعلومات دوراً رئيسياً في هذا الجانب. ويجب على المؤسسات الوفاء بالتزاماتها من خلال حلول الأجهزة والبرامج والخدمات التي تدعم الاقتصاد الدائري، وتقلل من نفقات التشغيل، وتسهم في نظام بيئي أكثر صحة، كعوامل تؤدي مجتمعة إلى بناء مستقبل مستدام، ويتحتم علينا بذل كل جهد مستطاع لتقليل التأثير السلبي لتكنولوجيا المعلومات على الكوكب، بما في ذلك العمليات اليومية أو الحلول التي نقدمها إلى السوق.