الإمارات أفضل مكان للعيش بالنسبة للشباب العرب

أظهر استطلاع أعدته شركة “أصداء بي سي دبليو“، أن فئة الشباب من دول العالم العربي يرون أن دولة الإمارات العربية المتحدة بالنسبة لهم هي البلد المفضل للعيش في عام 2023.

ورسخت نتائج الاستطلاع للشركة المتخصصة في إعداد الدراسات والأبحاث الاستقصائية، استمرار الإمارات للعام الـ12 توالياً كـ”بلد مفضل للإقامة والعمل”.

وتعليقاً على ذلك كتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، حاكم دبي، الثلاثاء: “نكرر رسالتنا الدائمة للشباب العربي، الإمارات دولة عربية، يدها ممدودة للعرب كل العرب، وأرضها ستبقى مفتوحة لتحقيق أحلام الشباب العربي”.

للعام الثاني عشر على التوالي وضمن استطلاع لرأي الشباب العربي في 53 مدينة من 18 دولة عربية، أكثر الشباب العربي يرون دولة الإمارات هي الدولة المفضلة للعيش والعمل تليها الولايات المتحدة ثم كندا .. ويرونها أيضاً النموذج الأنجح الذي يتمنون لدولهم أن تقتدي به..



ونحن نكرر رسالتنا… — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) June 20, 2023

وأضاف: “طموحاتنا أن تنهض المنطقة بأكملها لتعود أرضاً لتحقيق الأحلام وصنع الحضارة”.

وجاء اختيار الإمارات بناءً على “البيئة الآمنة، والاقتصاد المتنامي، والقيادة الحكيمة، والبيئة النظيفة، وسهولة بدء الأعمال”.

وانضمت للترتيب دولتان خليجيتان لأول مرة منذ العام 2014 هما السعودية وقطر.

وكان لافتاً أن الشباب العربي بات يفضّل العيش والاقتداء باقتصاد قطر أكثر من المملكة المتحدة، متأثرين بنجاحها في تنظيم كأس العالم 2022.

وجاء ترتيب الدول المثالية للعيش على الشكل التالي:

الإمارات (22%) الولايات المتحدة (19%) كندا (16%) قطر (15%) المملكة العربية السعودية – المملكة المتحدة (11%)

وقالت الشركة القائمة على الاستطلاع: إنه يعد “المسح الأشمل من نوعه للشريحة السكانية الأكبر في المنطقة العربية، والتي تضم أكثر من 200 مليون شاب وشابة”، مشيرة إلى أنها “نفذته خلال الفترة من 27 آذار/مارس و12 نيسان/أبريل 2023”.

وأجرت الشركة 3600 مقابلة شخصية مع شبان وشابات عرب تراوحت أعمارهم بين 18- 24 عاماً، في حين توزعت عينة المشاركين بالتساوي بين الجنسين في 53 مدينة ضمن 18 دولة عربية، ومن ضمنها جنوب السودان للمرة الأولى.