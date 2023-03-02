ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

الشارقة: 50% خصم على المخالفات المرورية وإلغاء فترة الحجز والنقاط المرورية

الشارقة: 50% خصم على المخالفات المرورية وإلغاء فترة الحجز والنقاط المرورية

أعلنت شرطة الشارقة، عن 50% خصم على المخالفات المرورية مع إلغاء فترة الحجز والنقاط المرورية، وذلك حتى تاريخ 31 مارس 2023، لجميع المخالفات المرتكبة في السنوات السابقة، ويمكن دفعها عبر التطبيقات الذكية.

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

إستكمالاً للقرار الصادر من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بمشروع الحسم الدائم لتنظيم نسبة الإعفاء من المخالفات المرورية في الإمارة، والذي أعلن يوم الأربعاء، تعلن القيادة العامة ‏لشرطة الشارقة، حسم المخالفات المرورية بنسبة 50% خلال مارس الجاري.
وأوضح المقدم محمد علاي النقبي، مدير إدارة المرور والدوريات «حسم المخالفات بنسبة 50% جاء لتسوية المخالفات القديمة قبيل تطبيق الحسم الدائم للمخالفات، ويشمل جميع المخالفات المسجلة قبل تاريخ 31 مارس 2023، فيما عدا المخالفات المشددة».
ودعا السائقين وأصحاب المركبات إلى الاستفادة من قرار خفض المخالفات، وتسوية الأوضاع. لافتاً إلى أن خدمة تسديد المخالفات متوافرة عبر تطبيق شرطة الشارقة (Sharjah Police) وتطبيق وزارة الداخلية (MOI UAE)، إلى جانب أجهزة “سهل” المنتشرة في مراكز الشرطة والمراكز التجارية في الإمارة.

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