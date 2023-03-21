ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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الشارقة… 4 مواقع لمدفع الإفطار

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة، عن تخصيص 4 مواقع لإطلاق مدافع الإفطار خلال شهر رمضان في الإمارة، حيث تم توزيع المدافع بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، في ساحة واجهة المجاز المائية، وساحة حصن الذيد ، وميدان برج الساحة في مدينة كلباء، وساحة مدرج خورفكان.

وتؤكد شرطة الشارقة حرصها على إحياء تواجد مدفع الإفطار في الشهر الفضيل، باعتباره موروثاً شعبياً تَرسخَ في ذاكرة المجتمع الإماراتي وتناقلته الأجيال، ولما يشكله من بث لمشاعر الفرحة السرور على أفراد المجتمع، وخاصة لمحبي هذه الفعالية التراثية من المقيمين والزائرين في الدولة من كافة الجنسيات، حيث إن فعالية الإطلاق تنقل مباشرة عبر قناة الشارقة.

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