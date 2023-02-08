الشارقة: 2999 معاملة عقارية بملياري دولار خلال يناير

كشف التقرير الشهري الصادر عن دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة، أن إجمالي المعاملات المنفذة خلال كانون الثاني/يناير الماضي بلغ 2999 معاملة بإجمالي ملياري درهم.

وأظهر التقرير أن المعاملات تشمل 673 معاملة بيع بنسبة 22.5%، و250 معاملة رهن بنسبة 8.3%، بينما بلغت باقي معاملات التصرفات الأخرى 2076 معاملة ونسبتها 69.2%.

وجرت معاملات البيع في 93 منطقة موزّعة على مختلف مدن ومناطق الشارقة، وبلغت المساحة الإجمالية للعقارات المتداولة فيها 4.3 مليون قدم مربعة، وشملت هذه العقارات أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية.

وفي ما يتعلق بنوع العقار المتداول، تم التداول على 162 قطعة أرض فضاء، في حين بلغت معاملات الأراضي المبنية 245 معاملة، بينما وصل عدد معاملات الأبراج المفرزة إلى 266 معاملة من إجمالي المعاملات.

مويلح الأكثر اقبالا في الشارقة

وأظهر التقرير تصدّر منطقة مويلح التجارية قائمة المناطق الأعلى في عدد معاملات البيع في مدينة الشارقة بـ136 معاملة، تلتها منطقة الرقيبة بـ 84 معاملة، ثم الخان بـ60 معاملة، ثم منطقة حوشي بـ49 معاملة بيع.

وأما المناطق الأكثر نشاطاً في حجم التداول النقدي، فقد تصدرت منطقة الخان بقيمة تداول وصلت إلى 266.2 مليون درهم، تلتها منطقة الرقيبة بحجم تداول بلغ 106.4 مليون درهم، وحققت منطقة مويلح التجارية نفس الرقم بـ 106.4 مليون درهم، ثم منطقة الصجعة الصناعية بـ69.6 مليون درهم.

وتركزت التداولات المنفذة في المنطقة الوسطى على منطقتي الثمامة بـ6 معاملات، والمدينة القاسمية بـ5 معاملات، أما من حيث قيمة التداول فقد شهدت منطقة الثمامة تداولات وصلت قيمتها إلى 7.9 مليون درهم، وتلتها منطقة «الطيبة1» بحجم تداول وصل إلى 2.6 مليون درهم.

وفي خورفكان جاءت منطقة المديفي كأعلى منطقة تداول بـ7 معاملات وصلت قيمتها إلى 5.7 مليون درهم.

وفي مدينة كلباء، تصدرت منطقة صناعية كلباء المشهد بـ6 معاملات بيع، بينما جاءت منطقة «سهيلة 31» أعلى منطقة من حيث حجم التداول بقيمة بلغت 1.6 مليون درهم.