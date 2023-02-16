أعلنت هيئة الشارقة للتعليم الخاص عن اطلاق المرحلة الثانية من مبادرة “أولادكم في مأمن” خلال الشهر الجاري، معلنة عن إتمام تركيب أجهزة الأمن والسلامة والكاميرات داخل حافلات طلبة المدارس الخاصة بالإمارة، بهدف تحقيق أقصى درجات الأمان، وبما يمكن أولياء الأمور من متابعة أبنائهم في رحلتي الذهاب والعودة من المدرسة، ولفتت إلى إدراج 2000 حافلة مدرسية في النظام وتدريب 3 آلاف و250 مشرفاً لها.

مرحلتان

وقال طارق الحمادي مدير إدارة الاتصال الحكومي بالإنابة في الهيئة إن المبادرة أطلقت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، كما تم إطلاقها على مرحلتين، الأولى تتضمن تركيب أجهزة التتبع، والثانية تتضمن تركيب أجهزة الأمن والسلامة والكاميرات، كما أن المرحلة الأولى تم إطلاقها قبل جائحة (كوفيد 19)، وهي عبارة عن تركيب أجهزة في الحافلات لتتبعها بربطها مع غرفة التحكم والمراقبة بالهيئة، ومع غرفة العمليات بالتعاون مع مواصلات الإمارات.

وأضاف: “الجزء الثاني من النظام موجود عبر الأجهزة اللوحية في الحافلات، وكل مشرف تم تزويده بجهاز لوحي مربوط بغرقة التحكم والمراقبة، أما الجزء الثالث فهو تطبيق ذكي على الأجهزة (تطبيق مأمن) وهو متاح لأولياء الأمور لمن سجلوا أبناءهم في النظام لتتبع الحافلات”.

ألفا جهاز

وأشار الحمادي إلى إدراج ألفي حافلة في النظام، كما تم تزويد مشرفي الحافلات بـ 2000 جهاز لوحي لتسجيل بيانات الطلبة، ومجرد صعود الطالب للحافلة يظهر لولي الأمر أنه صعد إلى الحافلة، وكذلك في حال عودته للمنزل، كما تم تدريب أكثر من 3250 من مشرفي الحافلات على استخدام النظام، وحالياً يتم العمل على تسجيل كافة الحافلات المدرسية في المدارس الخاصة بإمارة الشارقة في نظام التتبع، وكل ذلك تم إنجازه في المرحلة الأولى.

وأضاف : “أما المرحلة الثانية فتشمل تركيب أجهزة الأمن والسلامة ومن ضمنها الكاميرات داخل الحافلات، وقد تم إطلاقها الشهر الجاري، كما تم التعميم على كافة المدارس الخاصة في الإمارة للبدء في تركيب أجهزة الأمن والسلامة حسب المعايير في الإمارة”.