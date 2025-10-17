الشارقة تكسر حاجز الـ 44 مليار، التداولات العقارية في 9 أشهر تتجاوز إجمالي 2024

شهدت إمارة الشارقة إنجازاً تاريخياً في قطاعها العقاري، حيث بلغت قيمة التداولات 44.3 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025. لم يكن هذا الرقم مجرد زيادة عادية، بل كان بمثابة قفزة نوعية؛ إذ سجل نمواً قياسياً وصل إلى 58.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. والأكثر دلالة هو أن هذا الحجم من التداولات تجاوز القيمة الإجمالية لتداولات عام 2024 بالكامل ، التي كانت 40 مليار درهم. ويؤكد هذا الأداء غير المسبوق على القوة المتنامية للسوق العقاري في الإمارة ويعكس الثقة الكبيرة والمتزايدة للمستثمرين فيها. وكشفت إمارة الشارقة عن الأداء القياسي لقطاعها العقاري، حيث سجلت تداولات بقيمة 44.3 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025. وتعد هذه القيمة قفزة نوعية تؤكد حيوية السوق، إذ تمثل نمواً هائلاً بنسبة 58.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، بل وتجاوزت إجمالي تداولات عام 2024 بالكامل التي بلغت 40 مليار درهم. وقد صاحب هذا النمو في القيمة ارتفاعٌ في عدد المعاملات العقارية، التي وصلت إلى 80,320 معاملة بزيادة قدرها 16.3%، تنوعت بين 24,238 معاملة بيع توزعت على 239 منطقة. وفي دليل على جاذبية الإمارة العالمية، استقطبت الشارقة استثمارات من 121 جنسية مختلفة، حيث تصدر المواطنون الإماراتيون قائمة المستثمرين بـ 21.1 مليار درهم، تلاهم المستثمرون الأجانب بـ 13.1 مليار درهم، والعرب بـ 7.5 مليارات درهم. كما سجلت الرهونات العقارية نشاطاً ملحوظاً بقيمة 10.7 مليارات درهم.

وفي تعليقه على هذه النتائج، أكد عبد العزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري، أن هذا الأداء القياسي يترجم قوة الاقتصاد المحلي وثقة المستثمرين الكبيرة في الشارقة كمركز إقليمي رائد، مشدداً على أن هذا النجاح هو نتاج الرؤية التنموية المتكاملة والتحول الرقمي الذي جعل سوق الإمارة العقاري أكثر استقراراً وتنافسية.