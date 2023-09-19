سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

الشارقة، الخميس إجازة للقطاع الحكومي والجمعة إجازة للقطاع الخاص

سامر باطر by سامر باطر

أعلنت دائرة الموارد البشرية بحكومة الشارقة أن إجازة المولد النبوي الشريف لدوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة، ستكون يوم الخميس 28 سبتمبر الجاري 2023. وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين قد أعلنت أن يوم الجمعة 14 ربيع الأول 1445 هجرية، الموافق 29 سبتمبر 2023 ميلادية، عطلة رسمية مدفوعة الأجر لكافة العاملين في القطاع الخاص في الدولة وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف.

جاء ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن العطلات الرسمية المعتمدة للقطاعين الحكومي والخاص للعام 2023. ورفعت وزارة الموارد البشرية والتوطين بهذه المناسبة أصدق التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، وإلى شعب الإمارات والمقيمين على أرضها.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...