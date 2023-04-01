ما شروط عمل الشاحنات ذات المقطورة المزدوجة في السعودية؟

أعلنت الهيئة العامة للنقل السعودية، الخميس، عن اشتراطات استخدام الشاحنات ذات المقطورة المزدوجة في المملكة، وهي مركبات الشحن المنفردة التي تجر مقطورة أو نصف مقطورة أخرى وفق المواصفات القياسية المعتمدة وتُستخدم لنقل البضائع على طرق ومسارات محددة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء بهدف رفع كفاءة القطاع اللوجستي، وترشيد استهلاك الوقود، وتقليل الانبعاثات الكربونية وتقليص تكاليف النقل، ويسهم استخدام الشاحنات ذات المقطورة المزدوجة في زيادة كمية البضائع المنقولة وتقليل أعداد الشاحنات المنفردة على الطرق.

بهدف رفع كفاءة القطاع اللوجستي، وترشيد استهلاك الوقود، وتقليل الانبعاثات الكربونية وتقليص تكاليف النقل..#الهيئة_العامة_للنقل_TGA توضح اشتراطات عمل الشاحنات ذات المقطورات المزدوجة في المملكة. pic.twitter.com/EgE4VwK9E3 — الهيئة العامة للنقل | TGA (@Saudi_TGA) March 30, 2023

وأكدت الهيئة العامة للنقل أن اشتراطات استخدام الشاحنات ذات المقطورة المزدوجة تتضمن أن تكون المنشأة حاصلة على ترخيص ساري المفعول من الهيئة العامة للنقل لمزاولة نشاط نقل البضائع على الطرق، وأن تكون الشاحنة حاصلة على بطاقة تشغيل سارية المفعول، وأن يكون السائق حاصلاً على بطاقة السائق المهنية ورخصة قيادة من الفئة المناسبة، وأن تكون الشاحنات ذات المقطورات المزدوجة وفق المواصفات القياسية المعتمدة، والالتزام بقواعد وشروط سير هذه الشاحنات.

وأضافت الهيئة أن تصاريح الشاحنات ذات المقطورة المزدوجة سيصدرها من قبل وزارة النقل والخدمات اللوجستية بعد استيفاء كامل اشتراطات الهيئة العامة للنقل.