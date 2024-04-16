السيول تودي بحياة طلاب في مدرسة بسلطنة عمان

أعلن مساء أمس في سلطنة عمان عن وفاة 12 شخصا معظمهم من الطلاب بسبب الحالة الجوية، وقضى 16 شخصًا على الأقلّ معظمهم تلاميذ مدرسة، جراء سيول في سلطنة عُمان نجمت عن هطول أمطار غزيرة منذ الأحد الماضي بحسب وكالة الأنباء العمانية.

ونقلت الوكالة نبأ عثور قطاع البحث والإنقاذ على شخص مفارق للحياة بوادي البطحاء بولاية جعلان بني بو علي في محافظة جنوب الشرقية، ليصل إجمالي الوفيات جرّاء الحالة الجوية إلى 17 وفاة.

المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم يوضح أن المدرسة التي فقدت الطلبة لم تصلها الأودية، وإنما ولي الأمر هو من قام بإخراج الطلبة واصطحابهم، وهم طلبة مدرسة الحواري للتعليم الأساسي بتعليمية محافظة شمال الشرقية.

وذكرت وكالة الأنباء أنه نظرًا للحالة الجوية الاستثنائية التي تشهدها سلطنة عُمان تقرر تعليق العمل للموظفين بوحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية وللعاملين في منشآت القطاع الخاص في محافظات مسندم والبريمي والظاهرة وشمال الباطنة والداخلية غدًا الثلاثاء، ويمكن تطبيق العمل عن بعد حال تعذّر مباشرة العمل حضوريا في باقي المحافظات.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعى وزارة #التربية_والتعليم وعلى رأسها معالي الدكتورة الوزيرة وجميع منتسبي الوزارة

طلبة مدرسة الحواري للتعليم الأساسي بتعليمية محافظة #شمال_الشرقية pic.twitter.com/LMx3NgdM5y — وزارة التربية والتعليم (@EduGovOman) April 15, 2024

مشاهد لجريان أودية ولاية إبراء بمحافظة شمال الشرقية.



⁧#العمانية⁩ pic.twitter.com/6yl6HKTnGO — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) April 15, 2024

نظرًا للحالة الجوية الاستثنائية التي تشهدها سلطنة عُمان تقرر تعليق العمل للموظفين بوحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية وللعاملين في منشآت القطاع الخاص في محافظات مسندم والبريمي والظاهرة وشمال الباطنة والداخلية غدًا الثلاثاء، ويمكن تطبيق العمل عن بعد حال تعذّر مباشرة العمل حضوريا… pic.twitter.com/eBXaH7cZJi — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) April 15, 2024