ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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السيول تجتاح المغرب

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان
السيول تجتاح المغرب

شهدت عدة مناطق شرق المغرب هطولا غزيرا للأمطار أمس الخميس تسبب بسيول عارمة جرفت السيارات في الشوارع، وسط تحذيرات من المديرية العامة للأرصاد الجوية في المغرب.

وأفادت الأرصاد الجوية بأن الحالة الجوية في المملكة المغربية شهدت تأثرا بكتل هوائية باردة في الأجواء العليا، مما أدى إلى تكون سحب غير مستقرة وهطول زخات رعدية في مناطق شرق البلاد، وجبال الأطلس الكبير والمتوسط، وسفوح الجنوب الشرقي.

وبلغت كميات الأمطار التي هطلت خلال الـ 12 ساعة الماضية 20 ملم في الراشيدية، و12 ملم في جرسيف، و11 ملم في إفران، و10 ميلم في تازة، و5 ملم في وجدة، و2 ملم في بوعرفة.

ورافقت هذه الأمطار رياح معتدلة وقوية في شمال شرق المملكة.

وأظهرت فيديوهات متداولة على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” تويتر سابقاً، السيول وهي تجرف السيارات في الشوارع، بينما كانوا أصحابها يحاولون السيطرة على الوضع.

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