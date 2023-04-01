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Posted inأخبار أريبيان بزنسسوق العملات

السيولة النقدية في السعودية تقفز 92 مليار ريال منذ بداية 2023

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أظهر تحليل أجراه “أريبيان بزنس” لبيانات عرض النقود بمعناه الواسع والمعبر عنه بعرض النقود (ن 3) والصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) ارتفاع السيولة النقدية في الاقتصاد السعودي بنسبة 3,69% بواقع 92 مليار ريال من 2,495 تريليون ريال بنهاية عام 2022 إلى 2,587 تريليون ريال في 23 آذار / مارس الجاري.

وخلال أسبوع، تراجعت السيولة بنسبة 0,2% بواقع 6 مليارات ريال من 2,593 تريليون ريال في 16 مارس  إلى 2,587 تريليون ريال في 23 مارس.

وعرض النقود “ن3” هو مجموع النقد المتداول خارج المصارف، والودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والادخارية، والودائع الأخرى شبه النقدية.

و”الودائع الأخرى شبه النقدية” هي، ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل اعتمادات مستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء “الريبو”، التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.

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