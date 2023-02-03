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السيولة النقدية في السعودية تقفز 22 مليار ريال في أسبوع

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أظهر تحليل أجراه “أريبيان بزنس” للبيانات الأسبوعية لعرض النقود بمعناه الواسع والمعبر عنه بعرض النقود (ن 3) والصادرة يوم الخميس عن البنك المركزي السعودي (ساما) ارتفاع السيولة في الاقتصاد السعودي بنسبة 0,87% بواقع 22 مليار ريال من 2,479 تريليون ريال في 19 كانون الثاني / يناير 2023 إلى 2,501 تريليون ريال في 26 يناير.

وبذلك تكون السيولة قد ارتفعت بواقع 6 مليارات ريال منذ بداية العام الجاري.

وعرض النقود “ن3” هو مجموع النقد المتداول خارج المصارف، والودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والادخارية، والودائع الأخرى شبه النقدية.

و”الودائع الأخرى شبه النقدية” هي، ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل اعتمادات مستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء “الريبو”، التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.

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