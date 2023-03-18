السيولة النقدية في السعودية تقفز 21 مليار ريال منذ بداية 2023

أظهر تحليل أجراه “أريبيان بزنس” لبيانات عرض النقود بمعناه الواسع والمعبر عنه بعرض النقود (ن 3) والصادرة يوم الخميس عن البنك المركزي السعودي (ساما) ارتفاع السيولة النقدية في الاقتصاد السعودي بنسبة 0,8% بواقع 21 مليار ريال من 2,495 تريليون ريال بنهاية عام 2022 إلى 2,516 تريليون ريال في 9 آذار / مارس الجاري.

وخلال أسبوع، ارتفعت السيولة بنسبة 0,4% بواقع 11 مليار ريال من 2,505 تريليون ريال في 2 مارس إلى 2,516 تريليون ريال في 9 مارس.

وعرض النقود “ن3” هو مجموع النقد المتداول خارج المصارف، والودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والادخارية، والودائع الأخرى شبه النقدية.

و”الودائع الأخرى شبه النقدية” هي، ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل اعتمادات مستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء “الريبو”، التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.