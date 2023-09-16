السيولة النقدية في السعودية تقفز 186 مليار ريال منذ بداية 2023

أظهر تحليل أجراه “أريبيان بزنس” لبيانات عرض النقود بمعناه الواسع والمعبر عنه بعرض النقود (ن 3) والصادرة عن البنك المركزي السعودي ارتفاع السيولة النقدية في الاقتصاد السعودي المعبر عنها بعرض النقد (ن 3) لأعلى مستوى منذ بداية 2023، وبنسبة 7,45% بواقع 186 مليار ريال من 2,495 تريليون ريال بنهاية كانون الأول / ديسمبر 2022 إلى 2,681 تريليون ريال في 7 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وخلال أسبوع، ارتفعت السيولة بنسبة 0,11% بواقع 3 مليارات ريال إلى 2,681 تريليون ريال بنهاية الأسبوع المنتهي في 7 سبتمبر، مقابل 2,678 تريليون ريال في 31 آب / أغسطس الماضي.

عرض النقود

وعرض النقود “ن3” هو :

مجموع النقد المتداول خارج المصارف.

الودائع تحت الطلب.

الودائع الزمنية والادخارية.

الودائع الأخرى شبه النقدية.

الودائع الأخرى شبه النقدية

و”الودائع الأخرى شبه النقدية” هي:

ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية.

الودائع مقابل اعتمادات مستندية.

التحويلات القائمة.

عمليات إعادة الشراء “الريبو”، التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.