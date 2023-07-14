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Posted inأخبار أريبيان بزنسسوق العملات

السيولة النقدية في السعودية تقفز 174 مليار ريال منذ بداية 2023

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أظهر تحليل أجراه “أريبيان بزنس” لبيانات عرض النقود بمعناه الواسع والمعبر عنه بعرض النقود (ن 3) والصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) تراجع السيولة في الاقتصاد السعودي بنسبة 6.9% بواقع 174 مليار ريال إلى 2,669 تريليون ريال حتى تاريخ 6 حزيران / يونيو الجاري، مقابل 2,495 تريليون ريال بنهاية عام 2022.

وخلال أسبوع، ارتفع عرض النقد (ن 3) بنسبة 0,39% بواقع 11 مليار ريال من 2,658 تريليون ريال في 29 حزيران / يونيو الماضي إلى 2,669 تريليون ريال في 6 تموز / يوليو الجاري.

وعرض النقود “ن3” هو مجموع النقد المتداول خارج المصارف، والودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والادخارية، والودائع الأخرى شبه النقدية.

و”الودائع الأخرى شبه النقدية” هي، ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل اعتمادات مستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء “الريبو”، التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.

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